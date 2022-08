Viola Desmond commémorée sur le lieu de son arrestation en 1946 en Nouvelle-Écosse

NEW GLASGOW, N.-É. — La pionnière canadienne des droits civiques Viola Desmond a été commémorée vendredi dans un ancien théâtre de la Nouvelle-Écosse où elle a été arrêtée pour s’être assise dans une section réservée aux Blancs il y a plus de 75 ans.

Une plaque reconnaissant l’importance historique nationale de Mme Desmond a été dévoilée par Parcs Canada lors d’une cérémonie à New Glasgow, en Nouvelle-Écosse.

Viola Desmond a été arrêtée de force alors qu’elle regardait un film à l’ancien théâtre Roseland le 8 novembre 1946. À l’époque, le théâtre faisait l’objet d’une ségrégation, les clients noirs étant relégués au balcon, tandis que les sièges au sol étaient réservés aux Blancs.

Dans un communiqué de presse, le ministre fédéral de l’Immigration, Sean Fraser, qui a participé à la cérémonie, a déclaré que le courage de Mme Desmond et «son engagement indéfectible envers l’égalité des droits» ont contribué à façonner le pays.

«Son héritage est aussi important aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été, alors que nous poursuivons le travail de lutte contre le racisme», a déclaré le ministre Fraser. «J’encourage tous les Canadiens à en apprendre davantage sur le rôle important de Viola Desmond dans l’histoire de notre pays.»

Mme Desmond, qui passait le temps en attendant de faire réparer sa voiture lors d’un voyage d’affaires, était myope et s’est assise dans la section du sol du théâtre Roseland afin de voir l’écran correctement. Lorsqu’elle a refusé de partir, elle a été traînée hors du cinéma par la police.

Après son arrestation, elle a été laissée en prison pendant 12 heures avant d’être condamnée à une amende de 26 $ pour évasion fiscale. L’amende, basée sur la différence d’un centime entre les taxes payées pour les billets du parterre et du balcon, était le seul moyen pour les autorités locales de justifier légalement l’emprisonnement de la femme.

Viola Desmond, qui est décédée en 1965, a reçu des excuses posthumes et un pardon pour son arrestation par la province en avril 2010.

Son acte courageux s’est produit près d’une décennie avant que Rosa Parks ne refuse de céder sa place dans un bus séparé en Alabama. Lente à être reconnue, la contribution de la femme d’affaires d’Halifax à la lutte pour les droits civiques n’a cessé d’attirer l’attention ces dernières années.

Postes Canada a publié un timbre mettant en vedette Mme Desmond, tandis qu’un traversier du port d’Halifax porte son nom de même qu’un parc de Toronto et des rues de Montréal et de New Glasgow.

Elle a été intronisée sur l’Allée des célébrités canadiennes en 2017 et un billet de 10 $ à son effigie a été créé en novembre 2018. Mme Desmond a été la première personne noire – et la première femme non royale – sur un billet de banque canadien en circulation régulière.

Parcs Canada affirme que son programme national de commémoration repose en grande partie sur des nominations publiques. À ce jour, plus de 2200 désignations de ce type ont été faites au Canada.