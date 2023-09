Violations sanitaires graves à la cuisine qui alimentait des garderies de Calgary

CALGARY — Des inspecteurs de la santé publique ont constaté trois violations graves dans une cuisine centrale qui desservait des garderies de Calgary touchées par une éclosion bactérienne d’E. coli, a déclaré mardi le médecin-hygiéniste en chef de l’Alberta.

Les violations découlent d’une inspection effectuée le 5 septembre concernant la manipulation des aliments, la désinfection et la lutte antiparasitaire, a précisé mardi le docteur Mark Joffe en conférence de presse.

On a signalé à Calgary 264 cas d’infection bactérienne confirmés en laboratoire depuis que l’éclosion a été déclarée dans 11 garderies le 4 septembre.

Le docteur Joffe qualifie cette éclosion d’«exceptionnelle», aussi bien par le nombre de cas que par leur gravité.

À sa connaissance, il s’agirait même de l’éclosion la plus importante à survenir en Alberta. Et elle est particulièrement grave étant donné qu’elle a touché surtout les jeunes enfants, qui sont les plus à risque de conséquences graves, a ajouté le médecin-hygiéniste en chef.

Vingt-cinq patients sont actuellement hospitalisés et 22 d’entre eux souffrent du syndrome hémolytique et urémique, une complication qui affecte le sang et les reins. Six petits patients sont d’ailleurs sous dialyse à l’Hôpital pour enfants de l’Alberta, à Calgary.

Onze échantillons d’aliments provenant de la cuisine centrale et huit provenant des garderies desservies sont testés dans un laboratoire de santé publique pour déterminer la source exacte de l’éclosion.

Mais selon le docteur Joffe, la fermeture immédiate de la cuisine centrale à Calgary le 4 septembre aurait probablement empêché l’éclosion de s’aggraver.

Le rapport d’inspection du 5 septembre, rendu public mardi, montre que les solutions utilisées pour désinfecter l’équipement et les ustensiles dans la cuisine centrale n’étaient pas appropriées ou maintenues à des concentrations adéquates. Il y aurait eu aussi des bris dans la «chaîne de froid» des aliments, et on a trouvé «des preuves importantes d’une infestation» de coquerelles.

Des rapports d’inspection précédents avaient déjà révélé des violations remontant à juillet 2021 dans cette cuisine centrale.

«L’ensemble de ces informations fait partie de l’enquête en cours», a déclaré mardi le docteur Joffe.