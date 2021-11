Violence conjugale: la prévention comme solution pour Le Chaînon

MONTRÉAL — Devant la hausse des cas de féminicides et de harcèlement depuis le début de la pandémie, l’organisme d’entraide Le Chaînon a décidé de s’attaquer de front au problème de la violence conjugale en lançant un vaste programme de sensibilisation dès le printemps prochain.

L’organisme ne chôme pas depuis 20 mois: son centre d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale à Montréal fonctionne presque toujours au maximum de sa capacité, tandis que son service de soutien téléphonique ouvert en tout temps a connu une hausse de 41 % du volume d’appels par rapport à la période d’avant pandémie.

Malgré tout, il n’était pas question pour Le Chaînon de demeurer en réaction au problème.

«Nous, on est une maison d’hébergement, donc on agit quand les gestes ont été posés», rappelle la directrice générale de la Fondation Le Chaînon, Sylvie Bourbonnière. «Mais on veut aussi la prévenir, la contrer et l’éviter cette violence-là.»

C’est pourquoi, dès le printemps prochain, l’organisme enverra ses intervenantes faire de la sensibilisation dans plusieurs régions du Québec au sujet de la violence conjugale. L’opération se concentrera d’abord à Montréal et à Québec, mais elle sera rapidement étendue aux autres régions de la province, «parce que ce n’est pas seulement dans les grandes villes qu’il y a des besoins», soutient Mme Bourbonnière.

L’objectif sera d’aider les femmes et les hommes victimes de violence à reconnaître les signes et à aller chercher de l’aide le plus tôt possible.

Dès le lancement de son projet, l’organisme visera la population adulte directement dans les milieux de travail. Selon Mme Bourbonnière, plusieurs services permettent déjà de faire de la sensibilisation auprès des adolescents et des jeunes, mais il est beaucoup plus difficile de rejoindre les adultes.

«On a fait nos recherches et on sait qu’il y a déjà de l’information qui se donne dans les milieux scolaires. Mais quand on a 35 ou 40 ans, les formations que l’on a eues à l’école sont rendues loin. Donc on pense qu’un programme dans les milieux de travail sera très utile», explique la directrice de la fondation.

Même si tous les détails ne sont pas encore ficelés, Le Chaînon assure que le projet verra bel et bien le jour le printemps prochain, malgré tous les efforts qui doivent être déployés.

L’organisme a déjà eu des rencontres avec la ministre de la Condition féminine, Isabelle Charest, et est en recherche de partenaires financiers. Déjà six mois de préparation se sont écoulés pour mettre en place ce nouveau programme, qui s’intitulera «Réagir».

«On s’en met beaucoup sur les épaules, mais on va se donner les outils pour que ça fonctionne, assure Mme Bourbonnière. On veut absolument jouer un rôle dans la prévention, parce qu’on voit les effets dévastateurs de cette violence au jour le jour.

«On va y arriver, c’est trop important.»

Une période difficile pour le moral

Non seulement les intervenantes du Chaînon ont-elles dû composer avec les effets néfastes de la pandémie, mais elles sont aussi confrontées aux nombreux cas de féminicides qui se sont succédé au cours des derniers mois.

Déjà 17 féminicides ont été rapportés au Québec depuis le début de l’année, tandis qu’un 18e pourrait bien s’ajouter à cette liste à la suite de ce qui semble être un meurtre suivi d’un suicide survenu dans la nuit de jeudi à vendredi dans le secteur Mile-End, à Montréal.

Sylvie Bourbonnière ne cache pas que ces événements ont une résonnance particulière chez le personnel d’un organisme comme Le Chaînon.

«On en parle beaucoup au travail. C’est difficile», mentionne-t-elle après un moment de réflexion.

Elle affirme que ces tristes événements viennent confirmer qu’il y a un besoin pour plus de sensibilisation au sein de la population, mais aussi qu’ils viennent offrir une source de motivation concrète à ses troupes.

«Ça nous affecte profondément, ça nous bouleverse et ça nous attriste, mais ça nous dit qu’il faut travailler encore plus fort.»