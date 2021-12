Violence conjugale: Québec implantera de bracelets antirapprochement dès le printemps

MONTRÉAL — Québec implantera dès ce printemps un système de bracelets antirapprochement (BAR) pour protéger les victimes de violence conjugale.

C’est ce qu’a annoncé mercredi la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, en conférence de presse dans la Capitale-Nationale, où les premiers BAR seront installés. Ils seront ensuite graduellement étendus à l’ensemble de la province, d’ici décembre 2023.

Le dispositif est habituellement composé d’un bracelet de cheville et d’un boîtier imposés au délinquant, ainsi que d’un second boîtier confié à la victime. Quand les deux appareils se retrouvent à une certaine distance, dans une zone dite «de pré-alerte», les autorités et le contrevenant en sont avisés. Si après cela les deux personnes continuent quand même de se rapprocher, des policiers vont à la rencontre de chacune d’entre elles.

Jusqu’à présent, 18 féminicides ont été commis en 2021 au Québec, un phénomène qui a été exacerbé par le confinement lié à la pandémie de COVID-19. Statistique Canada estime que presque la moitié des femmes victimes d’homicide ont été tuées par un partenaire intime, contre 6 % pour les hommes, d’après des chiffres de 2019.

―――

Si vous êtes en situation de violence conjugale, vous pouvez appeler SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010 pour une assistance immédiate. Le service est gratuit, anonyme et disponible 24 heures sur 24.

―――

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.