Violence conjugale: Québec réserve 25 millions $ d’ici cinq ans aux Autochtones

QUÉBEC — Dans son offensive visant à contrer le fléau de la violence conjugale, Québec réservera 25,8 millions $ d’ici cinq ans aux Autochtones et aux Inuits. Ces sommes dédiées permettront de mieux répondre à leurs besoins spécifiques et à leur réalité culturelle.

L’annonce a été faite jeudi, en conférence de presse, en présence de quatre ministres: Geneviève Guilbault (Sécurité publique), Lionel Carmant (Délégué à la Santé), Ian Lafrenière (Affaires autochtones) et Isabelle Charest (Condition féminine).

Du montant total, une somme de 10 millions $ sera allouée pour soutenir l’offre de services en prévention et en intervention en matière de violence conjugale et familiale au Nunavik.

De plus, 9,8 millions $ seront mis à la disposition des corps de police autochtones, qui pourront mieux répondre aux besoins spécifiques de ces communautés lorsque survient la violence conjugale et familiale.

Finalement, un montant de 6 millions $ servira à soutenir des activités d’accompagnement du processus de guérison des hommes et surtout des femmes autochtones victimes de violence conjugale. La somme proviendra de l’enveloppe réservée à la mise en œuvre des recommandations de la commission Viens et de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées.

L’annonce de jeudi s’inscrit dans le plan global de lutte à la violence conjugale que le gouvernement avait rendu public en avril, en réaction à la série de féminicides survenus au Québec depuis le début de l’année.

Les sommes annoncées en avril totalisaient 222 millions $ sur cinq ans, et sont destinées à réaliser un ensemble de mesures visant toutes à s’attaquer au problème de la violence faite aux femmes, grâce notamment au rehaussement du financement des maisons d’hébergement, au soutien accru aux organismes venant en aide aux hommes violents et à une meilleure prise en charge des victimes par le système de justice.