Violence conjugale: Québec réserve 92 millions $ en 5 ans aux maisons d’hébergement

QUÉBEC — La vague récente de féminicides a créé une véritable onde de choc au Québec et provoqué une prise de conscience au gouvernement, qui a rendu public vendredi un aperçu des actions qu’il entend prendre pour mieux s’attaquer au fléau de la violence conjugale.

La centaine de maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence pourra donc se partager 92 millions $ sur cinq ans, soit 18,4 millions $ par année. Cela devrait les aider à embaucher du personnel, offrir davantage de places d’hébergement et dispenser divers services aux femmes violentées.

Au total, d’ici cinq ans, Québec dit vouloir injecter 222,9 millions $ dans la lutte à la violence faite aux femmes. Mais il faudra se montrer patient pour savoir comment seront réparties la majeure partie de ces sommes (131 millions $) et à quoi elles serviront exactement. Seul le budget supplémentaire accordé aux maisons d’hébergement a été rendu public vendredi.

L’annonce a été faite par la vice-première ministre Geneviève Guilbault et la ministre de la Condition féminine, Isabelle Charest, à l’occasion d’une conférence de presse virtuelle.

En principe, les sommes à venir, qui feront l’objet d’une série «d’annonces ultérieures», devraient servir notamment à embaucher du personnel, faciliter la sortie urgente d’un milieu dangereux, augmenter le financement des organismes d’aide aux hommes violents, créer des unités d’hébergement de deuxième étape (pour de plus longs séjours), ajouter des effectifs en violence conjugale au sein des corps de police, des services correctionnels et du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), de même que consolider l’intervention de l’organisme SOS violence conjugale.

La demande de services pour les victimes de violence conjugale ne cesse d’augmenter, alors que le soutien gouvernemental se fait attendre, depuis des années. Chaque année, les maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence doivent refuser entre 10 000 et 15 000 demandes d’hébergement, faute de places disponibles. Le taux d’occupation de ces maisons frôle les 100 % à longueur d’année.

Depuis un an, le gouvernement Legault a subi les critiques nourries de l’opposition et du réseau des maisons d’hébergement, pour son manque de soutien. En mars 2020, il s’était engagé à verser 24 millions $ aux maisons, en «urgence». Il aura mis plus d’un an à respecter l’engagement. En mars 2021, le ministre des Finances annonçait 4,5 millions $ supplémentaires, une «insulte», selon le réseau, vu l’accroissement de la demande.

Devant le tollé, le premier ministre François Legault s’était engagé à s’occuper du dossier personnellement et à faire en sorte que chaque femme confrontée à une situation de violence puisse avoir accès à un refuge. La semaine dernière, il s’engageait en Chambre à répondre à «tous les besoins» d’hébergement. Il a confié à la ministre Geneviève Guilbault le mandat de présenter rapidement un plan d’action.

Depuis le début de l’année, le Québec a rapporté 10 féminicides.