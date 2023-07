Violence en Cisjordanie occupée: réunion et efforts de réconciliation en Égypte

LE CAIRE — Des factions palestiniennes ont amorcé une réunion dimanche en Égypte pour discuter des efforts de réconciliation au moment où le conflit israélo-palestinien gagne en intensité en Cisjordanie.

Les deux principaux groupes palestiniens, le Hamas et le Fatah, sont en conflit l’un contre l’autre depuis 2007. Les tentatives répétées de réconciliation ayant échoué, les attentes pour la réunion d’une journée sont faibles. Selon l’agence de presse officielle palestinienne Wafa, la rencontre dans la ville égyptienne d’El-Alamein sur la mer Méditerranée porte notamment sur «des moyens de rétablir l’unité nationale et de mettre fin à la division».

La réunion se déroule dans un contexte de violence en Cisjordanie, où le président palestinien Mahmoud Abbas et son groupe du Fatah sont établis et exercent une autonomie limitée. L’armée israélienne organise des raids presque nocturnes dans les zones palestiniennes du territoire afin d’éradiquer l’activisme, en particulier dans les zones où les forces de sécurité d’Abbas ont moins de prise.

La réunion en Égypte a été initiée et présidée par M. Abbas. C’est l’occasion pour le vieux chef palestinien de présenter l’image d’un chef d’État en contrôle de la situation aux Palestiniens et à la communauté internationale. M. Abbas est fortement impopulaire chez lui et sa marge de manœuvre est limitée par les incursions israéliennes.

D’autres dirigeants palestiniens étaient présents, dont Ismaïl Haniyeh, le leader du Hamas, le groupe qui gouverne la bande de Gaza. Le Fatah et le Hamas sont rivaux depuis que le Hamas a violemment mis en déroute les forces loyales à M. Abbas à Gaza en 2007, s’emparant de l’enclave côtière appauvrie. Israël et l’Égypte ont imposé un blocus sur le territoire.

Pour le Hamas, sa présence à cette réunion est l’occasion de montrer aux habitants de Gaza qu’ils font un effort, même si rien ne change.

Un autre groupe clé jouant un rôle central dans les combats avec Israël, le Djihad islamique palestinien a boycotté le rassemblement pour protester contre les détentions par l’Autorité palestinienne de ses membres, selon le leader du groupe, Ziyad al-Nakhala.

L’Égypte agit depuis des années comme médiateur pour tenter de mettre fin aux luttes intestines entre les factions palestiniennes. Il a également aidé à négocier des trêves dans de multiples rondes de combats entre Israël et le Hamas.