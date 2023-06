Violence par arme à feu: la police promet d’être visible à Laval cet été

LAVAL, Qc — Le Service de police de Laval (SPL) promet d’intensifier cet été sa lutte à la violence liée aux armes à feu.

Dans un communiqué publié jeudi, le SPL précise que le projet coordonné Paradoxe mobilisera une grande majorité de ses escouades pour lutter activement contre le phénomène cet été, une saison qualifiée de moment charnière de l’année.

Le SPL rappelle que l’été correspond à une plus grande fréquentation de certains lieux publics. La police cherchera donc à être plus visible et elle tiendra une série d’actions coordonnées en cueillette, en vigie et en prévention qui permettront de maintenir l’ordre public et le sentiment de sécurité des citoyens.

L’assistant-directeur du Secteur des enquêtes criminelles du SPL, Jean-François Rousselle, estime que le projet Paradoxe a apporté des résultats encourageants l’an dernier. Le nombre d’arrestations et de saisies d’armes à feu a contribué à la baisse d’événements criminels, selon lui.

À la fin de septembre dernier, la Ville de Laval a rapporté que depuis le début de l’année 2022, il y avait eu deux fois moins d’événements de décharges d’armes à feu sur le territoire lavallois qu’en 2021 à pareille date.

La police de Laval entend aussi impliquer la Patrouille à vélo pour assurer la sécurité dans certains lieux. Des agents d’intervention communautaire ont déjà entamé plusieurs visites en compagnie de divers représentants des services municipaux.

Les citoyens pourront aussi s’attendre à croiser des policiers lors de fêtes de quartier, d’événements pour le grand public et d’activités communautaires.

Le projet Paradoxe se déploie en cohérence avec la stratégie québécoise de lutte contre la violence armée CENTAURE, qui a pour mandat d’assurer une pression sur le crime organisé et lutter contre le trafic d’armes à feu illégales au Québec.