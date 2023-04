Violence sexuelle à l’école: QS, appuyé par le PQ et le PLQ, dépose un projet de loi

MONTRÉAL — Demande de longue date du milieu, un projet de loi vient proposer des mesures pour prévenir et lutter contre les violences sexuelles dans les écoles. Si une loi-cadre existe pour les cégeps et les universités depuis 2017, les écoles primaires et secondaires avaient été laissées de côté.

Les trois oppositions font front commun derrière ce projet de loi présenté jeudi par la députée solidaire Ruba Ghazal. Elles viennent ainsi répondre à la demande du collectif La voix des jeunes compte qui réclame qu’une loi-cadre soit adoptée pour les écoles.

Lors d’une conférence de presse, dimanche, Mme Ghazal a souligné que beaucoup d’écoles ne sont pas outillées pour répondre à des situations où des élèves sont victimes d’agressions sexuelles.

Le projet de loi 397 vise notamment l’adoption d’une politique pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel dans tous les établissements, du préscolaire au secondaire, y compris les centres de formation professionnelle et d’éducation aux adultes.

La politique, telle que décrite, doit comprendre des mesures de prévention et de sensibilisation, des formations annuelles obligatoires pour la direction et le personnel et un processus de plaintes détaillé, entre autres.

La présence de services ou d’une personne-ressource en matière de violences sexuelles est également prévue dans chaque établissement.

Des mesures insuffisantes

La députée de Mercier, Ruba Ghazal, affirme que les gestes faits jusqu’à maintenant par le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, ne sont pas suffisants. Déclencher des enquêtes est une chose, mais elle propose d’agir en amont avec son projet de loi.

Le mouvement #moiaussiscolaire du collectif La voix des jeunes compte et d’autres groupes réclame une loi-cadre depuis cinq ans.

Le collectif dénonce les scandales faisant état de situations où «tout le monde était au courant», mais où «personne n’a agi».

«Une boîte vocale, un formulaire en ligne ou un protecteur de l’élève pour traiter des violences sexuelles est inapproprié, les victimes et leurs proches méritent mieux», souligne Hawawou Sy, membre du collectif La voix des jeunes compte.

Le ministre Drainville a lancé il y a deux semaines la ligne 1-833-DENONCE qui permet de signaler des cas d’inconduite sexuelle et de violence dans les écoles.

Cette ligne téléphonique sans frais est accessible du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30. Il est également possible de laisser un message sur la boîte vocale afin d’être rappelé par un préposé.

«Un angle mort»

La porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé affirme que son parti tente de corriger un «angle mort». Elle indique que, dès 2017, lorsque la loi pour lutter contre les violences sexuelles dans les institutions postsecondaires a été adoptée, «il manquait un gros morceau à cette réforme».

La députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques ajoute que lorsqu’«on sait que plus de la moitié des victimes d’infractions sexuelles enregistrées par les corps policiers sont mineures, ça n’a pas de sens qu’on n’ait aucune loi-cadre pour protéger les jeunes du primaire et du secondaire».

Le projet de loi de Québec solidaire est appuyé par le Parti libéral du Québec et le Parti québécois.

La porte-parole de l’opposition officielle en matière d’Éducation et députée de Saint-Laurent, Marwah Rizqy, souligne que le «cri du cœur» des jeunes n’est pas entendu depuis plusieurs années et qu’il est temps d’agir.

Du côté du Parti québécois, la porte-parole Méganne Perry-Mélançon indique que le projet de loi est une «étape importante de la démarche qu’a entamée le collectif La voix des jeunes compte il y a 5 ans».

Le cabinet du ministre de l’Éducation n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de La Presse Canadienne.