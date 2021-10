Violence sexuelle: de l’aide au bout du fil, mais un manque de ressources en aval

MONTRÉAL — Elles sont là 24 heures sur 24, sept jours par semaine, pour écouter les témoignages aussi difficiles à rendre qu’à entendre des victimes de violence sexuelle et les référer vers les ressources, mais les ressources pour venir en aide à ces victimes ne sont pas toujours au rendez-vous.

Le Centre pour les victimes d’agressions sexuelles de Montréal (CVASM) a présenté, jeudi, la nouvelle signature de sa ligne provinciale d’aide aux victimes, désormais nommée «Info-aide Violence sexuelle». Une vingtaine d’intervenantes formées en travail social, sexologie ou criminologie notamment, y reçoivent des appels de victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel, de cyberviolence et d’exploitation sexuelle.

Mylène Gauthier, responsable de la ligne Info-aide, explique que la ligne reçoit déjà près de 9000 appels par année.

«Les intervenantes peuvent recevoir un appel d’une personne qui se demande si ce qu’elle a vécu est une violence sexuelle, d’une autre qui vient de subir une agression sexuelle et qui veut se rendre à un centre désigné pour une intervention médico-sociale.

«Certaines victimes ont besoin de connaître les services d’aide ou les possibilités d’obtenir de l’indemnisation pour couvrir des frais de thérapie, poursuit-elle. Un homme qui a subi des abus sexuels dans l’enfance peut appeler parce qu’il a des souvenirs envahissants. Ça peut aussi être une adolescente qui a besoin d’aide parce qu’elle subit de l’intimidation à l’école suite au partage non consensuel de sa photo intime.»

Bris de service

Environ 60 % des personnes qui appellent veulent d’abord et avant tout être écoutées. Le reste cherche de l’information, des références ou les deux et c’est là où, souvent, la chaîne déraille, souligne la directrice du CEVAS, Deby Trent.

«Ce serait malhonnête de dire qu’il n’y a pas de listes d’attente, qu’il n’y a pas de trous dans les services, qu’il n’y a pas de bris dans les services. C’est pour ça qu’une ressource comme la ligne est si importante parce que, même si on cherche à référer, on cherche à voir les recours les plus créatifs et on cherche à apporter une écoute qui peut parfois pallier.

«On a souvent des gens qui nous appellent pendant qu’ils attendent de recevoir un soutien», se désole-t-elle.

Les 9000 appels annuels témoignent d’une augmentation constante, augmentation qui a été exacerbée entre autres par les vagues de dénonciations sur les réseaux sociaux et la pandémie, ce qui étire les ressources bien au-delà de leurs capacités, souligne Roxanne Ocampo, porte parole du Regroupement québécois des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS). «Force est de constater que le financement n’est toujours pas à la hauteur des besoins pour venir à bout des listes d’attente, pour que toutes les régions soient bien desservies.»

Financement imprévisible

«Il faut un financement suffisant, global et stable pour qu’on puisse porter pleinement notre mission plutôt que de se faire allouer des enveloppes à la pièce, plaide-t-elle. On se doit d’augmenter les ressources pour qu’aucune victime ne tombe dans les ‘cracks’ parce qu’effectivement, quand ça prend plusieurs mois avant d’avoir un rendez-vous avec l’intervenante, c’est sûr qu’on craint qu’il y ait des victimes qui se découragent parce qu’elles ont ramassé tout leur petit change pour faire ces démarches-là.»

Une vingtaine d’intervenantes rémunérées se relaient à l’écoute de la ligne d’aide, qui bénéficie d’un budget de 800 000 $ provenant d’une enveloppe du ministère de la Justice.

La ligne Info-aide violence sexuelle peut être rejointe au 1-888-933-9007

___

Données du CVASM sur l’origine des appels (pourcentages arrondis):

Victimes ayant été agressées dans l’enfance et qui ont 18 ans et plus: 17 %

Victimes ayant été agressées il y a entre 1 et 5 ans: 15 %

Victimes ayant été agressées il y a 5 ans et plus: 22 %

Victime d’une agression récente (il y a moins d’un an): 19 %

Victime d’agression récente (il y a 5 jours ou moins): 5 %

Proches de victimes d’agression: 9 %

Intervenants: 7 %

Agresseurs: 0,26 %

Population générale: 3 %