Violences par arme à feu: une situation peu étonnante pour une survivante

MONTRÉAL — L’une des survivantes de la tuerie de Polytechnique Montréal, Nathalie Provost, se dit «triste», mais aussi «pas très étonnée» par la situation qui sévit en ce moment dans la métropole québécoise avec les fusillades.

«Depuis 2010 que je suis plus activement engagée en contrôle des armes à feu et c’était une évidence pour nous qu’avec l’abolition du registre des armes d’épaule, donc la diminution des contrôles en général, il y aurait des enjeux», a affirmé Mme Provost à La Presse Canadienne, jeudi, en marge de la cérémonie de l’Ordre de la rose blanche de Polytechnique Montréal.

Celle qui est porte-parole du groupe PolySeSouvient estime que cette situation se déroule dans un monde où les individus ont maintenant accès à différents canaux non habituels ou stratagèmes pour se procurer illégalement des armes. S’ajoutent à cela les nouveaux moyens technologiques pour la fabrication et une «montée de la coolitude» autour des armes à feu.

«C’est comme si c’était percé de partout, le ballon est plein de trous», dit-elle, à quelques jours de la commémoration du féminicide du 6 décembre 1989 qui a fait 14 victimes.

Selon Mme Provost, la solution passe inévitablement par des décisions «sévères» et «courageuses» du gouvernement fédéral, ainsi qu’une augmentation de la pression populaire.

«Les promesses qui ont été faites (durant la campagne électorale), on espère les voir s’accomplir dans ce troisième mandat libéral. (…) Il y a tellement à faire même en contrôle des armes légales. Quand on regarde les féminicides ou ce que j’ai vécu, ce n’est pas un enjeu d’armes illégales et de contrebande. C’est un enjeu de contrôle. Il y a à faire sur tous les plans», dit-elle.

Mme Provost soutient que la population est actuellement moins bien protégée qu’en 1989 en matière de contrôle au pays.

«Si vous regardez les chiffres, toutes les armes saisies dans les cas de crimes ne viennent pas toutes des États-Unis. Il y a des armes qui ont été achetées légalement ici. Il y a donc un problème de contrôle des armes possédées, de permis, de vérification des antécédents», dit-elle.

Mme Provost espère toujours qu’Ottawa mettra sur pied le programme de rachat obligatoire pour les armes de style d’assaut. Un projet de loi comprenant un tel programme avait été déposé en février dernier. PolySeSouvient avait toutefois critiqué le fait qu’il aurait permis aux propriétaires de les conserver selon des conditions strictes.

Au cours de la récente campagne électorale, les libéraux ont promis d’obliger les propriétaires d’armes à feu interdites, dont le Ruger Mini-14 utilisé lors de la tragédie de Polytechnique, à les revendre au gouvernement ou à les rendre inopérantes, et ce, aux frais du gouvernement fédéral.

—–

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.