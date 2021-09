Violences sexuelles: les collèges et universités ontariennes devront faire mieux

TORONTO — Le gouvernement de l’Ontario demande à tous les collèges et universités de mettre à jour, d’ici six mois, leurs politiques sur la violence et le harcèlement sexuels, afin de mieux soutenir les étudiantes qui portent plainte.

Cette annonce intervient dans la foulée d’allégations d’agressions sexuelles qui auraient été commises pendant la «semaine d’orientation» de l’Université Western. La Police de London enquête sur ces allégations.

Les étudiants de l’université sont d’ailleurs invités à sortir de leur salle de cours vendredi midi pour dénoncer ce que les organisatrices qualifient de «culture de la misogynie» sur le campus et l’inertie de la direction de Western.

Le gouvernement demande aux établissements d’enseignement postsecondaire de mettre à jour leurs politiques pour garantir que les étudiantes qui signalent des violences sexuelles ne seront pas sanctionnées pour avoir enfreint certaines règles, liées par exemple à la consommation de drogues ou d’alcool sur le campus au moment où l’agression présumée s’est produite.

Ces politiques devront également garantir que les étudiantes ne se verront pas poser de «questions non pertinentes» par le personnel de l’école ou les enquêteurs, comme leurs antécédents sexuels ou leur expression sexuelle.

Le gouvernement exige que les collèges et les universités mettent à jour leurs politiques en matière de violence sexuelle d’ici le 31 mars 2022.