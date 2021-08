Puissant séisme en Haïti: plusieurs morts et des dégâts importants

PORT-AU-PRINCE, Haïti — Un puissant séisme de magnitude 7,2 a frappé en Haïti samedi, rapporte le U.S. Geological Survey.

L’épicentre du tremblement de terre se situait à 12 kilomètres au nord-est de Saint-Louis du Sud, dans la péninsule de Tiburon, dans le sud du pays, selon le centre géologique américain.

La secousse a été ressentie plus de 150 km plus loin par les habitants de la capitale, Port-au-Prince. Plusieurs personnes sont descendues dans la rue en panique.

Le nouveau premier ministre d’Haïti, Ariel Henry, a déclaré sur Twitter que le «violent séisme» avait fait plusieurs morts et des dégâts dans diverses parties du pays. Il a déclaré qu’il mobiliserait toutes les ressources gouvernementales disponibles pour aider les victimes et a appelé les Haïtiens à s’unir alors qu’ils «font face à cette situation dramatique que nous vivons actuellement».

Les habitants de la capitale ont ressenti la secousse et beaucoup se sont précipités dans les rues avec peur, bien qu’il ne semble pas y avoir de dégâts là-bas.

Naomi Verneus, une résidante de Port-au-Prince, a raconté que c’est le séisme qui l’a tiré du lit.

«Je me suis réveillée et je n’ai même pas eu le temps de mettre mes souliers. Nous avons vécu le tremblement de terre de 2010 et tout ce qu’on pouvait faire c’était de courir», a expliqué la femme âgée de 34 ans.

«Je me suis rendu compte cependant que mes deux enfants et ma mère étaient toujours à l’intérieur. Mon voisin est allé les chercher et nous avons tous couru dans la rue», a affirmé Mme Verneus.

Le pays appauvri, où beaucoup vivent dans des conditions précaires, est vulnérable aux tremblements de terre et aux ouragans. Il a été frappé par un séisme de magnitude 5,9 en 2018 qui a tué plus d’une dizaine de personnes, et un séisme de magnitude 7,1 beaucoup plus important qui a endommagé une grande partie de la capitale en 2010 et tué environ 300 000 personnes.

Le Centre national des ouragans a prévu que la tempête tropicale Grace atteindra Haïti tard lundi soir ou tôt mardi matin.

Le tremblement de terre a frappé plus d’un mois après la mort du président Jovenel Moïse qui a plongé le pays dans le chaos politique, et les groupes d’aide humanitaire ont déclaré que le tremblement de terre aggraverait les souffrances.

«Nous craignons que ce tremblement de terre ne soit qu’une crise de plus à laquelle le pays est déjà confronté – y compris l’aggravation de l’impasse politique après l’assassinat du président, la COVID-19 et l’insécurité alimentaire», a déclaré Jean-Wickens Merone, porte-parole de Vision Mondiale Haïti.

Le prêtre catholique Fredy Elie a déclaré à l’Associated Press que l’accès à la région était entravé par des gangs criminels et demandait de l’aide.

«Il est temps d’ouvrir la voie à ceux qui veulent aider. Ils ont besoin de l’aide de nous tous», a-t-il dit.