Violente crue à Baie-Saint-Paul: «le pire serait passé», selon François Bonnardel

BAIE-SAINT-PAUL — Le pire serait passé à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, où la violente crue de la rivière du Gouffre a forcé l’évacuation de près de 600 personnes et coupé la circulation d’est en ouest sur la route 138 à la hauteur du pont Leclerc.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a toutefois fait preuve de prudence.

«Je vous dis que le pire serait passé. (…) Malheureusement on attend encore quelques coups d’eau: entre 10 et 30 millimètres de pluie dans les prochaines heures. Donnons-nous encore un 24 à 48 heures pour faire le constat de tout ça», a-t-il expliqué en point de presse mardi matin à Baie-Saint-Paul avec ses collègues Jonatan Julien et Karianne Bourassa ainsi que le maire de la municipalité, Michaël Pilote.

M. Bonnardel a aussi dit avoir bon espoir de voir la circulation rétablie dans les prochaines heures sur la route 138, une fois que les inspections du pont auront été complétées par les ingénieurs du ministère des Transports. «Il faut laisser les ingénieurs faire leur travail», a-t-il dit.

Par ailleurs, deux pompiers sont toujours portés disparus depuis lundi à Saint-Urbain, à 15 kilomètres de Baie-Saint-Paul à l’intérieur des terres, et un imposant dispositif de recherche a été déployé. Un hélicoptère, des drones, la Garde côtière et des dizaines de patrouilleurs de la Sûreté du Québec (SQ) poursuivent sans relâche les recherches dans l’espoir de retrouver les deux hommes.

«On garde toujours espoir pour leur famille», a indiqué la porte-parole de la Sûreté du Québec, Béatrice Dorsainville.

Des citoyens sont encore incapables de retourner chez eux. «Actuellement, il y a certaines personnes qui retournent (chez elles). Je n’ai pas le chiffre. Il y a des tronçons routiers qui ont été ouverts mardi matin. (…) Progressivement, les gens vont retourner dans leur domicile», a assuré le maire Michaël Pilote.

Le ministre Bonnardel a affirmé qu’il était trop tôt pour évaluer les coûts des dégâts.

François Bonnardel se rendra à Saint-Urbain mardi en après-midi en hélicoptère avec Karianne Bourassa et Michaël Pilote pour rencontrer la mairesse de la municipalité, Claudette Simard.

«Les changements climatiques nous frappent»

François Bonnardel a reconnu lors de son point de presse que l’adaptation aux changements climatiques représente un défi majeur pour les municipalités et que celles-ci sont souvent démunies pour faire face à la reconstruction à la suite d’une catastrophe naturelle comme celle qui secoue Charlevoix présentement.

«Les changements climatiques nous frappent et on doit réagir et mettre les sommes conséquentes pour sécuriser le Québec», a affirmé le ministre.

La question de l’adaptation aux changements climatiques a d’ailleurs eu des échos à l’Assemblée nationale mardi.

Le Parti québécois appelle le gouvernement Legault à l’action pour mieux outiller les municipalités du Québec à faire face à des événements météo extrêmes.

«Si ce genre d’événement climatique extrême devient la norme. Si également les îlots de chaleur en été deviennent invivables. Il faut verdir et adapter l’urbanisme. C’est une réalité et malheureusement non, on ne voit pas aucun signe d’un gouvernement qui prend ça réellement au sérieux», a affirmé le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon.

En point de presse, le chef libéral, Marc Tanguay a suggéré que la renégociation du pacte fiscal pourrait être une occasion de tenir en compte de l’adaptation aux changements climatiques. «C’est correct, lorsque la tragédie arrive, d’investir des fonds pour réparer, endiguer. Mais qu’est-ce qu’on peut faire en amont? Ça va prendre de l’argent», a-t-il lancé.

«François Legault doit envoyer un message aux municipalités et aux gens sur le terrain que le gouvernement du Québec sera au rendez-vous et qu’il va augmenter significativement ses investissements», a soutenu, pour sa part, le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.