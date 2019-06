Violet cristallisé: Santé Canada prévient des risques de cancer

OTTAWA — L’exposition à des produits contenant du violet cristallisé pourrait accroître le risque de cancer, conclut Santé Canada à la suite d’un examen de l’innocuité des produits contenant cette substance destinés à l’usage humain et en médecine vétérinaire.

Compte tenu de la gravité de ce risque, Santé Canada conseille aux Canadiens de cesser d’utiliser tous les médicaments contenant du violet cristallisé.

Le violet cristallisé est un colorant antiseptique utilisé pour traiter les infections fongiques. Les produits contenant du violet cristallisé sont utilisés sur la peau, sur les membranes muqueuses (à l’intérieur du nez, de la bouche ou du vagin), sur les plaies ouvertes ou sur le mamelon d’une mère allaitante pour traiter le muguet buccal chez les nourrissons.

Après avoir complété deux évaluations de l’innocuité, Santé Canada a conclu que, comme pour les autres substances cancérigènes connues, il n’y a pas de niveau sécuritaire en ce qui concerne ces produits et donc, toute exposition à ces produits pourrait être source de préoccupation.

Il n’y avait qu’un seul produit médicamenteux en vente libre contenant du violet cristallisé commercialisé au Canada. Gentiane Violet Liquid Topical est un produit antiseptique utilisé pour traiter des infections de la peau et les membranes muqueuses. Le fabricant a cessé volontairement de commercialiser ce produit au Canada et son permis de fabrication a été annulé, a noté Santé Canada.

Du côté des médicaments vétérinaires, ont comptait neuf produits homologués au pays contenant du violet cristallisé, dont quatre étaient offerts en avril 2019 : Blu Kote Dr Naylors, Cristisol, Guard and Wound Spray et Wound Clear Spray.

Ces produits étaient utilisés pour traiter les lésions superficielles et les infections oculaires chez les animaux destinés à l’alimentation et les animaux de compagnie. Tous les fabricants ont cessé volontairement de commercialiser ces produits. Leur permis de fabrication a été annulé et tous les produits qui se trouvaient sur le marché canadien ont été rappelés.

Par ailleurs, trois instruments médicaux homologués contenant du violet cristallisé sont offerts sur le marché actuellement, indique Santé Canada. Ce sont tous des pansements stériles en mousse de polyuréthane utilisés pour couvrir les plaies, les sites de greffe cutanée, les abrasions et les coupures. Hydrofera est l’unique fabricant de tous ces produits. L’évaluation des risques pour ces instruments a révélé que le violet cristallisé est peu susceptible d’être en contact direct avec la peau. Santé Canada a demandé que le fabricant mette à jour les étiquettes de produits pour indiquer qu’ils ne doivent pas être utilisés pendant plus de six mois et qu’ils ne doivent pas être utilisés par les femmes enceintes ou allaitantes à titre de précaution.

Le ministère recommande à la population de cesser d’utiliser tous les médicaments qui contiennent du violet cristallisé, y compris sur les animaux, et de retourner les produits destinés à l’usage humain à une pharmacie pour qu’ils soient éliminés adéquatement. Les propriétaires d’animaux peuvent discuter des options d’élimination sécuritaire de leurs produits avec leurs vétérinaires ou les pharmacies locales.