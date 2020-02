Virus COVID-19: la Chine déclare 143 nouveaux décès et 2 641 nouveaux cas

PÉKIN, Chine — La Chine a signalé 2 641 nouveaux cas du virus Covid-19 samedi alors qu’elle intensifie les mesures pour contenir l’épidémie et rassurer un public anxieux.

Le nombre de nouveaux cas déclarés samedi est toutefois bien en déca du nombre de nouveaux cas signalés dans les derniers jours alors qu’une méthode de diagnostic plus large a été mise en œuvre.

Il semble que la nouvelle façon de calculer tienne davantage compte des diagnostics des médecins, non seulement des résultats officiels des tests de laboratoire. On veut ainsi accélérer le processus de confirmation des cas et le traitement des personnes infectées.

Le nombre de nouveaux décès a atteint 143, portant le nombre total de décès en Chine continentale à 1 523. Le nombre de cas confirmés dans le pays s’élève désormais à 66 492, selon la Commission nationale chinoise de la santé.

Le COVID-19 s’est propagé à plus de deux douzaines de pays depuis décembre, lorsque les premières infections sont apparues dans le centre de la Chine. L’Égypte a dénombré vendredi la première infection sur le continent africain.