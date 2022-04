Visite du prince Charles et de son épouse Camilla au Canada le mois prochain

OTTAWA — Le prince Charles et son épouse, Camilla Shand, effectueront le mois prochain une tournée de trois jours au Canada qui les emmènera à Terre-Neuve-et-Labrador, dans la région d’Ottawa et dans les Territoires du Nord-Ouest.

Les dates exactes de la présence au Canada du prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles de même que leur itinéraire seront publiés à une date ultérieure par le ministère du Patrimoine canadien.

Le Bureau de la gouverneure générale du Canada affirme que le couple royal effectuera le voyage à l’invitation du gouvernement du Canada.

Il s’agira de la 19e venue au Canada du prince Charles, l’héritier du trône, et de la cinquième pour la duchesse de Cornouailles. Leur plus récente tournée au Canada s’est déroulée du 29 juin au 1er juillet 2017. À cette occasion, le couple a visité Iqaluit, au Nunavut, Trenton, Wellington et Ottawa et Gatineau, au Québec.