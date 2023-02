Visite inopinée du président des États-Unis Joe Biden en Ukraine, lundi

KIEV, Ukraine — Le président des États-Unis, Joe Biden, effectue lundi une visite inopinée en Ukraine pour rencontrer son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Ce geste de solidarité intervient quelques jours avant le premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le chef de la Maison-Blanche a discrètement quitté la Base militaire d’Andrews, près de Washington, peu après 4h00 dimanche, faisant une escale à une base aérienne en Allemagne avant de se rendre en Ukraine.

Le président Biden a annoncé lundi 500 millions $ d’aide américaine supplémentaire et a cherché à rassurer l’Ukraine sur le soutien de son pays alors que le conflit se poursuit.

Plusieurs observateurs croient que la guerre devrait s’intensifier, les deux parties se préparant aux offensives du printemps. Le président Zelensky presse d’ailleurs ses alliés d’accélérer la livraison des systèmes d’armes promis et appelle l’Occident à livrer des avions de combat à l’Ukraine, ce que les États-Unis ont jusqu’à présent refusé de faire.

La visite du président Biden en Ukraine lui donne l’occasion d’avoir un aperçu de première main de la dévastation causée par l’invasion russe. Des milliers de soldats et de civils ukrainiens ont été tués, des millions de réfugiés ont fui la guerre et l’Ukraine a subi des dizaines de milliards de dollars de dommages aux infrastructures.

Il s’agit de la première visite de Joe Biden dans une zone de guerre en tant que président. Ses récents prédécesseurs, Donald Trump, Barack Obama et George W. Bush, ont effectué des visites surprises en Afghanistan et en Irak pendant leurs présidences pour rencontrer les troupes américaines et les dirigeants de ces pays.