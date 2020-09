Visite virtuelle de Justin Trudeau en Colombie-Britannique mercredi

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau ne laisse pas la pandémie de COVID-19 mettre fin à sa pratique habituelle de se rendre dans différentes régions du pays pendant l’été — il le fait tout simplement de manière virtuelle cette année.

Il passera ainsi une grande partie de la journée à assister à des réunions avec des dirigeants politiques, des gens d’affaires, des leaders environnementaux et des universitaires de la Colombie-Britannique, le tout dans le confort de son bureau d’Ottawa.

Et il fera une visite virtuelle similaire des provinces de l’Atlantique jeudi.

L’été est généralement l’occasion pour le premier ministre et les autres dirigeants politiques fédéraux de faire plusieurs déplacements et de participer à des activités de sensibilisation auprès de dirigeants communautaires et d’électeurs à l’extérieur de la bulle d’Ottawa.

Entre autres choses, M. Trudeau convoque habituellement une retraite du cabinet et assiste chaque année à une retraite du caucus libéral à l’extérieur de la capitale nationale avant la reprise du Parlement à l’automne. Ses ministres, les députés libéraux et lui-même profitent de ces événements pour visiter les communautés hôtes, écouter les préoccupations locales, faire des annonces et promouvoir en général le message du gouvernement.

Mais la nécessité de freiner la propagation de la COVID-19 a freiné une grande partie de ces déplacements cette année. Mis à part le voyage occasionnel à Toronto, à Montréal et dans des communautés près d’Ottawa, M. Trudeau a été forcé de rester à la maison — et de trouver d’autres moyens de mener des activités de sensibilisation régionales.

Le nouveau chef conservateur Erin O’Toole a également été forcé de trouver d’autres moyens de courtiser les partisans à travers le pays pendant la course à la direction de son parti, qui a duré des mois.

Ce que les dirigeants politiques ont appris sur la façon de joindre les gens en cette ère pandémique pourrait être utile si le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau était défait lors du discours du Trône qu’il a l’intention de dévoiler le 23 septembre, détaillant ce qu’il a promis être un plan audacieux pour la reprise économique.

Les visites virtuelles de M. Trudeau en Colombie-Britannique et dans les provinces de l’Atlantique seront consacrées au moins en partie à des consultations sur ce plan de reprise.

En plus d’une rencontre virtuelle mercredi avec le premier ministre de la Colombie-Britannique John Horgan, M. Trudeau doit tenir une table ronde avec des chefs d’entreprise et des leaders environnementaux de la province sur les mesures nécessaires pour assurer une reprise économique verte et durable.

M. Trudeau devrait également rencontrer virtuellement des membres du corps professoral de l’Université de la Colombie-Britannique et des partenaires du secteur privé qui ont travaillé sur des projets financés par le gouvernement fédéral pour aider avec le retour au travail et la production novatrice d’équipements de protection individuelle.

Il donnera également plusieurs entrevues à des émissions locales de radio et de télévision.