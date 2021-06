Visites des policiers pour briser l’isolement des personnes âgées

MONTRÉAL — Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a profité d’une journée clémente et légèrement humide, mardi, pour clore l’opération «Visiter une personne aînée isolée» qu’il mène sur l’ensemble du territoire depuis le 15 mai.

Durant cette tournée, tous les postes de quartier ont effectué du porte-à-porte avec des équipes mixtes formées de policiers, d’agents communautaires, d’intervenants locaux et de bénévoles afin de repérer les personnes âgées isolées.

Des intervenants de multiples organismes communautaires et des collaborateurs du réseau de la santé ont ainsi pris part à ces visites. Les différentes équipes divisées en groupes de deux pour la plupart ont pu assurer un suivi personnalisé avec ceux qui en avaient besoin.

Les équipes multidisciplinaires ont arpenté les rues pour sensibiliser les gens à la prévention de la maltraitance, du vol et de la fraude. Elles ont également saisi l’occasion pour informer les personnes âgées des services offerts dans leur quartier, qu’il s’agisse d’aide à domicile ou d’accompagnement pour les rendez-vous.

«On avait tous la même préoccupation, le SPVM, la Direction régionale de santé publique (DRSP) et leurs partenaires, par rapport à l’isolement des personnes aînées et l’état de vulnérabilité que cela amenait, explique Sylvain Dubois, commandant du poste de quartier 16 présent lors de cette dernière journée. L’année passée on a mené l’opération durant tout le mois de juillet. Cette année on a pris la décision de reconduire l’activité parce qu’on s’est rendu compte qu’il y a vraiment un besoin. Les personnes les plus vulnérables sont souvent les personnes isolées dans leur domicile ou n’étant pas connues des services sociaux ou institutionnels, donc ça nous permet d’aller les visiter, de leur donner des ressources nécessaires lorsqu’elles en ont besoin et de les rassurer.»

Selon M .Dubois, plusieurs personnes visitées vivaient des périodes de solitude ou avait besoin d’être référées à un CIUSSS pour de l’accompagnement lorsqu’elles se trouvaient en situation de perte d’autonomie ou encore avaient besoin d’être redirigées vers un organisme d’aide au logement.

———

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.