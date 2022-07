Vladimir Poutine crie victoire dans la région de Louhansk

POKROVSK, Ukraine — Le président russe Vladimir Poutine a déclaré lundi victoire dans la région ukrainienne orientale de Louhansk, un jour après que les forces ukrainiennes se soient retirées de leur dernier bastion de résistance dans la province.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a rapporté lundi à M. Poutine lors d’une réunion télévisée que les forces russes avaient pris le contrôle de Louhansk, qui, avec la province voisine de Donetsk, constitue le cœur industriel ukrainien du Donbass.

M. Choïgou a déclaré à M. Poutine que «l’opération» s’est achevée dimanche après que les troupes russes aient envahi la ville de Lysychansk, le dernier rempart des forces ukrainiennes à Louhansk.

M. Poutine, à son tour, a déclaré que les unités militaires «qui ont pris part aux hostilités actives et ont remporté le succès, la victoire (à Lougansk) devraient se reposer, augmenter leurs capacités de combat».

La déclaration de M. Poutine est intervenue alors que les forces russes tentaient de pousser leur offensive plus profondément dans l’est de l’Ukraine après que l’armée ukrainienne ait confirmé que ses forces s’étaient retirées de Lysychansk dimanche. Le gouverneur de Louhansk, Serhii Haidai, a déclaré lundi que les forces ukrainiennes s’étaient retirées de la ville pour éviter d’être encerclées.

«Il y avait un risque d’encerclement de Lysychansk», a expliqué M. Haidai à l’Associated Press, ajoutant que les troupes ukrainiennes auraient pu tenir encore quelques semaines, mais auraient potentiellement payé un prix trop élevé.

«Nous avons réussi à effectuer un retrait centralisé et à évacuer tous les blessés, a dit M. Haidai. Nous avons repris tout le matériel, donc à partir de ce moment-là, le retrait s’est bien organisé.»

L’état-major ukrainien a indiqué que les forces russes concentraient désormais leurs efforts sur la poussée vers la ligne de Siversk, Fedorivka et Bakhmut dans la région de Donetsk, dont environ la moitié est contrôlée par la Russie. L’armée russe a également intensifié ses bombardements des principaux bastions ukrainiens de Sloviansk et de Kramatorsk, plus profondément à Donetsk.

Dimanche, six personnes, dont une fillette de 9 ans, ont été tuées dans le bombardement russe de Sloviansk et 19 autres personnes ont été blessées, selon les autorités locales. Kramatorsk a également essuyé des tirs dimanche.

Un briefing lundi du ministère britannique de la Défense a soutenu l’évaluation de l’armée ukrainienne, notant que les forces russes vont «maintenant presque certainement» passer à la capture de Donetsk. Le briefing indique que le conflit dans le Donbass a été «écrasant et attritionnel», et qu’il est peu probable qu’il change dans les semaines à venir.

Alors que l’armée russe a un énorme avantage en puissance de feu, les analystes militaires disent qu’elle n’a pas de supériorité significative en nombre de troupes. Cela signifie que Moscou manque de ressources pour des gains terrestres rapides et ne peut avancer que lentement, en s’appuyant sur l’artillerie lourde et les barrages de roquettes pour neutraliser les défenses ukrainiennes.

Le président russe Vladimir Poutine a fait de la capture de l’ensemble du Donbass un objectif clé de sa guerre en Ukraine, qui en est maintenant à son cinquième mois. Les séparatistes soutenus par Moscou dans le Donbass combattent les forces ukrainiennes depuis 2014, date à laquelle ils ont déclaré leur indépendance de Kyiv après l’annexion russe de la Crimée ukrainienne. La Russie a officiellement reconnu les républiques autoproclamées quelques jours avant son invasion de l’Ukraine le 24 février.

Dans son discours vidéo nocturne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu le retrait, mais a promis que les forces ukrainiennes se battraient pour revenir.

«Si le commandement de notre armée retire des gens de certains points du front où l’ennemi a la plus grande supériorité de feu, en particulier cela s’applique à Lysychansk, cela ne signifie qu’une chose : nous reviendrons grâce à notre tactique, grâce à l’augmentation de la fourniture d’armes modernes », a déclaré M. Zelensky.

Depuis qu’elle n’a pas réussi à prendre Kyiv et d’autres régions du nord-est de l’Ukraine au début de la guerre, la Russie s’est concentrée sur le Donbass, déversant des bombardements féroces et s’engageant dans des combats de maison en maison qui ont dévasté les villes de la région.

L’invasion russe a également matraqué le secteur agricole ukrainien, perturbant les chaînes d’approvisionnement en semences et en engrais nécessaires aux agriculteurs ukrainiens et bloquant l’exportation de céréales, une source essentielle de revenus pour le pays.

Dans son rapport de renseignement de lundi, le ministère britannique de la Défense souligne le blocus russe du port ukrainien clé d’Odessa, qui a sévèrement restreint les exportations de céréales. Des analystes ont prédit que les exportations agricoles de l’Ukraine n’atteindraient que 35 % du total de 2021 cette année.

Alors que Moscou poussait son offensive à travers l’est de l’Ukraine, des zones de l’ouest de la Russie ont été attaquées dimanche dans une reprise de frappes ukrainiennes sporadiques apparentes. Le gouverneur de la région de Belgorod, dans l’ouest de la Russie, a dit que des fragments d’un missile ukrainien intercepté avaient tué quatre personnes dimanche. Dans la ville russe de Koursk, deux drones ukrainiens ont été abattus, selon le ministère russe de la Défense.