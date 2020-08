Voici ce qu’il faut savoir sur l’élection du nouveau chef du Parti conservateur

OTTAWA — Il ne reste que quelques heures aux membres du Parti conservateur pour soumettre leur bulletin de vote afin d’élire leur nouveau chef. Le gagnant sera connu dimanche soir.

Voici ce qu’il faut savoir sur la façon dont le chef sera choisi parmi les quatre personnes dont le nom figure sur le bulletin de vote.

Électeurs admissibles

Le parti affirme que 269 469 personnes ont le droit de voter pour le nouveau chef. Mercredi, plus de 150 000 bulletins de vote avaient été reçus, soit plus que le total de tous les votes exprimés lors de la course à la direction de 2017.

Bulletins de vote par correspondance

Le parti a toujours eu recours au vote par correspondance. Cette exigence figure dans sa constitution. Lors de la course de 2017, environ 90 % des bulletins avaient été soumis par la poste, et les 10 % restants avaient été déposés en personne lors du congrès. Cette fois-ci, la totalité du scrutin se fera par correspondance en raison des mesures de distanciation physique liées à la pandémie de COVID-19.

Système de points

Chaque membre représente un vote, mais le gagnant n’est pas choisi sur la base de ces totaux. Selon le système en vigueur au Parti conservateur, chacune des 338 circonscriptions fédérales du Canada se voit attribuer 100 points. Le nombre de points que chaque candidat obtient est déterminé par le pourcentage du vote qu’il reçoit dans une circonscription donnée. Pour gagner, un candidat aura besoin de 16 901 points.

Choix multiple

Il s’agit d’un vote préférentiel. Les membres du parti peuvent choisir jusqu’à quatre personnes qu’ils aimeraient avoir comme chef, en les classant de la première à la dernière. Mais même s’ils n’en choisissent qu’une, ce bulletin sera tout de même pris en compte.

Tours de résultats

Les deuxième, troisième et quatrième choix comptent. Les votes préférentiels sont comptés par tour. Si aucun candidat n’obtient la majorité des points au premier tour, la personne ayant le plus petit nombre de points est retirée du scrutin. Ceux qui ont voté pour cette personne comme premier choix verront ensuite leur bulletin compté à nouveau, cette fois en ajoutant leur deuxième choix au décompte. Le processus se poursuit jusqu’à ce qu’un gagnant soit déterminé.