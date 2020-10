Voici la chronologie de la transaction entre Air Canada et Transat

Voici une chronologie de la transaction entre Air Canada et Transat A.T.:

— 30 avril 2019: Avant la tenue de son assemblée annuelle des actionnaires, l’entreprise annonce discuter avec plusieurs joueurs dans le cadre d’un processus qui pourrait mener à sa vente.

— 16 mai 2019: Air Canada et Transat A.T. annoncent la signature d’une entente d’exclusivité pouvant mener à une transaction. Air Canada offre 13 $ pour chaque action de Transat A.T., ce qui représente environ 520 millions $.

— 4 juin 2019: Un nouveau joueur s’invite alors que Groupe Mach propose d’offrir 14 $ pour chaque action du voyagiste. Le groupe immobilier demande une aide de 120 millions $ au gouvernement Legault.

— 27 juin 2019: Transat A.T. annonce avoir accepté l’offre d’Air Canada.

— 11 août 2019: Air Canada bonifie son offre de 200 millions $ en proposant 18 $ pour chaque action du voyagiste. Le plus important actionnaire de Transat A.T., Letko, Brosseau et associés, appuie la transaction.

— 12 août 2019: Le Tribunal administratif des marchés financiers déboute Mach et bloque la stratégie du groupe immobilier.

— 23 août 2019: Les actionnaires de Transat A.T. votent en faveur de l’arrangement intervenu avec Air Canada.

— 27 mars 2020: La transaction reçoit un avis défavorable du Bureau de la concurrence du Canada qui s’inquiète d’une hausse des prix pour les voyageurs ainsi que d’une diminution des services.

— 25 mai 2020: La Commission européenne, dont le feu vert est essentiel, exprime également des préoccupations entourant la concurrence à l’égard du regroupement proposé.

— 10 octobre 2020: Transat A.T. et Air Canada annoncent une révision de l’arrangement. Air Canada versera 5 $ pour chaque action du voyagiste québécois.