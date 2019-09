Voici la liste des événements des chefs pour le mardi 24 septembre 2019

Voici la liste des événements des chefs de parti pour le mardi 24 septembre, 14e jour de la campagne électorale fédérale:

Justin Trudeau, Parti libéral

BURNABY — Annonce et point de presse. (12h30, Nano One Materials, 101B, 8575, rue Government)

SURREY — Rassemblement partisan. (22h, Aria Banquet Hall 12350, place Pattullo)

Andrew Scheer, Parti conservateur

THOROLD — Annonce et point de presse. (10h, Cracker Jack’s Bar and Grill, 207, chemin Keefer)

WATERLOO et CAMBRIDGE— Il fait campagne avec les candidats des circonscriptions de Kitchener-Sud–Hespeler et de Cambridge, respectivement Alan Keeso et Sunny Attwal. (heure et lieu non disponibles)

LONDON — Il fait campagne avec la candidate de la circonscription de London-Ouest, Liz Snelgrove. (17h, Storybook Gardens, 1085, chemin Commissioners O.)

Yves-François Blanchet, Bloc québécois

MONTRÉAL — Point de presse sur la connaissance du français comme condition de la citoyenneté. (9h00, Place du Canada, 1010, de la Gauchetière Ouest)

CASSELMAN — Point de presse concernant la solidarité avec les Acadiens et les francophones hors-Québec. (12h00, 2, rue racine)

GATINEAU — Point de presse concernant la loi 101 et les entreprises sous compétence fédérale. (14h00, 11, rue Jean-Proulx, en face de la Société des transports de l’Outaouais)

LONGUEUIL — Débat entre les candidats de la circonscription de Beloeil-Chambly. (19h00, TVRS, 893, boul. Guimond)

Jagmeet Singh, Nouveau Parti démocratique

WINNIPEG — Annonce sur les changements climatiques et les emplois verts (10h, Leatherdale Pavillon, l’Université de Winnipeg, 515 avenue Portage

WINNIPEG — Porte à porte (12h15, La Fourche, 1 rue Forks Market)

BURNABY — Assemblée publique (21h, Firefighters Banquet and Conference Centre, 6515 avenue Bonsior)

Elizabeth May, Parti vert

SACKVILLE, N.-B. — Elle fait une annonce concernant les collectivités rurales. (10h15, bureau de poste, 86, rue Main)

SACKVILLE, N.-B. — Elle fait campagne avec la candidate de la circonscription de Beauséjour, Laura Reinsborough. (10h45, Université Mount Allison)

HALIFAX — Entrevues aux médias.

Maxime Bernier, Parti populaire du Canada

TORONTO — Entrevues aux médias. (6h00 à 18h00)

OWEN SOUND, Ont. — Rassemblement partisan. (19h00, Harmony Centre, 890, 4e Avenue Est)