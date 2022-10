Voici la liste du nouveau conseil des ministres de François Legault

QUÉBEC — Le premier ministre François Legault a fait connaître jeudi après-midi la composition de son nouveau conseil des ministres.

Parmi les 90 députés caquistes qui ont été assermentés deux jours plus tôt, 14 femmes et 16 hommes seront à la tête d’un ministère.

Voici la liste des ministres du nouveau cabinet Legault:

– Geneviève Guilbault Vice-première ministre, ministre des Transports et de la Mobilité durable

– Eric Girard ministre des Finances, ministre responsable des Relations avec les Québécois d’expression anglaise

– Sonia LeBel ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

– Christian Dubé ministre de la Santé

– Christine Fréchette ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration

-Pierre Fitzgibbon ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

– Pascale Déry ministre de l’Enseignement supérieur

– Benoit Charette ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région des Laurentides

– Andrée Laforest ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

– Simon Jolin-Barrette ministre de la Justice et leader parlementaire

– Martine Biron ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Condition féminine

– Bernard Drainville ministre de l’Éducation, ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches

– Caroline Proulx ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière

– Mathieu Lacombe ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région de l’Outaouais

– Isabelle Charest ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

– Lionel Carmant ministre responsable des Services sociaux

– Sonia Bélanger ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

– Jean-François Roberge ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Protection des renseignements personnels, ministre responsable de la Laïcité

– Chantal Rouleau ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire

– François Bonnardel ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l’Estrie

– Suzanne Roy ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie

– Éric Caire ministre de la Cybersécurité et du Numérique

– Kateri Champagne Jourdain ministre de l‘Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord

– André Lamontagne ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

– France-Élaine Duranceau ministre responsable de l’Habitation

– Maïté Blanchette Vézina ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

– Christopher Skeete ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval

– Jonatan Julien ministre responsable des Infrastructures, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

– Jean Boulet ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

– Ian Lafrenière ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit