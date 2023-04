Voici pourquoi il a plu sans fin en Floride

La pluie semblait ne devoir jamais cesser.

Les orages s’épuisent habituellement quand ils manquent de pluie ou qu’ils absorbent de l’air froid. Ils manquent de carburant. Mais l’orage qui a frappé Fort Lauderdale mercredi avait une station-service à portée de la main ― le Gulf Stream chaud et humide.

C’est pourquoi la ville a été inondée sous près de 65 centimètres de pluie en six ou huit heures. Cela en fait un des pires déluges à toucher une ville américaine en 24 heures: la ville hawaïenne d’Hilo avait reçu 69 centimètres de pluie en 2000, et la ville texane de Port Arthur en avait reçu 67 centimètres en 2017, selon Chris Burt, un historien de la météo.

Même si cela pourrait se produire ailleurs le long des côtes des États-Unis, la Floride a la bonne topographie, amplement d’eau chaude à proximité et d’autres conditions favorables, a souligné Greg Carbin, de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis.

Seulement deux jours avant le déluge, le météorologue David Roth, du Weather Prediction Center, avait prévenu ses collègues que les conditions commençaient à ressembler au 25 avril 1979, quand 40 centimètres de pluie étaient tombés sur Fort Lauderdale, a dit M. Carbin.

Fort Lauderdale a été prise d’assaut par une supercellule ― le genre d’orage puissant qui peut dévaster les Grandes Plaines et la région Mid-South avec des tornades et des grêlons.

Une cellule comme celle-là devrait normalement imploser après une vingtaine de minutes, ou à tout le moins continuer à se déplacer, a dit M. Carbin. Mais la supercellule de Fort Lauderdale s’est retrouvée coincée entre deux systèmes météorologiques qui s’opposaient, ce qui lui a permis de sévir pendant aussi longtemps.

«Vous aviez toute cette chaleur et toute cette humidité qui alimentaient la cellule, et parce qu’elle avait une certaine rotation, elle agissait essentiellement comme un aspirateur et aspirait toute cette humidité vers le cœur du système, a dit le météorologue Steve Bowen. Essentiellement, elle se ressuscitait sans fin.»

Un élément crucial, a dit Ryan Maue, l’ancien scientifique en chef de NOAA, a été «une disponibilité presque infinie d’air océanique chaud provenant du Gulf Stream».

Un puissant système dépressionnaire dont les vents soufflaient en sens antihoraire au-dessus du golfe du Mexique a également contribué au problème, ont dit MM. Maue et Carbin. Il y avait aussi une petite différence de température entre la terre ferme de la Floride et les eaux légèrement plus chaudes du Gulf Stream. Un cisaillement de vent, qui se produit quand les vents soufflent en sens contraire en haute et en basse altitude, a ajouté une certaine rotation à l’orage.

Prises individuellement, la plupart de ces conditions n’ont rien d’inhabituelles, y compris l’emplacement du Gulf Stream. Mais en se rassemblant d’une manière bien particulière, elles ont donné naissance à une boucle d’alimentation continue qui a déversé des quantités de pluie que le Service météorologique national de Miami a qualifiées de «1 chance sur 1000».

Ces événements météorologiques extrêmes, qui ne devraient se produire qu’une fois tous les mille ans dans les grandes villes, sont de plus en plus fréquents, a dit M. Bowen.

«C’est toute la définition de ce qui est normal qui est en train de changer», a-t-il dit.

La physique dit qu’un climat plus chaud emprisonne davantage d’humidité dans l’air (environ 7% pour chaque degré Celsius). Mais le réchauffement augmente aussi l’intensité des tempêtes, ce qui amplifie le niveau d’humidité, a expliqué Michael Mann, un climatologue de l’université Pennsylvania State.

Cette humidité tombe ensuite sous forme de pluie.

Les orages d’une journée «ont augmenté en fréquence et en magnitude depuis les dernières décennies et ils continueront à augmenter au cours des prochaines décennies, a écrit dans un courriel Jason Furtado, un météorologue de l’Université de l’Oklahoma. Ces précipitations abondantes associées à la hausse du niveau de la mer le long de la côte de la Floride représentent un ‘appel à la vigilance’ important pour les résidants du sud de la Floride en ce qui concerne les menaces graves que représentent les changements climatiques pour eux.»