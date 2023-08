Voici quelques réactions à la mort récente de l’ancien ministre Jacques-Yvan Morin

MONTRÉAL — Voici quelques réactions à la suite du ministre péquiste Jacques-Yvan Morin:

«C’est avec tristesse que le Parti Québécois a appris le décès de Jacques-Yvan Morin. Souverainiste de la première heure, il a mené l’opposition officielle du Parti Québécois dès 1973 avant de devenir vice-premier ministre et ministre de l’Éducation sous René Lévesque. Auteurs d’importants travaux sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, son départ laisse notre mouvement dans le deuil.»

-Parti québécois (Facebook)

«Jacques-Yvan Morin n’est plus. Un esprit brillant, un humaniste éclairé, un homme politique passionné et passionnant. Paix à son âme.»

-Josée Legault, chroniqueuse (X, anciennement Twitter)

«Je tiens à offrir mes plus sincères condoléances aux proches et à la famille de Jacques-Yvan Morin, un homme qui aura marqué l’histoire du Québec et l’histoire du mouvement indépendantiste. L’éducation fut très certainement sa grande passion et nous lui devons plusieurs politiques importantes dans ce domaine.»

-Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois (X)

«Humble et pourtant d’un verbe salué et dans un français parfait, Jacques-Yvan Morin est un bâtisseur méconnu du pays que tant appellent. Le Bloc québécois s’inscrit dans le chantier d’une constitution du Québec et M. Morin sera incontournable.»



-Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois (X)

«M. Morin était un homme politique exemplaire (…) Un homme intègre, un homme qui était au service des citoyens de sa circonscription de Sauvé, mais aussi un grand parlementaire, et un ministre qui a laissé sa marque dans plusieurs dossiers dont il a été responsable à la demande de René Lévesque.»

– Daniel Turp, professeur émérite à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, et ancien député du Parti québécois et du Bloc québécois (entrevue avec La Presse Canadienne)

«Le Québec doit beaucoup à Jacques-Yvan Morin […]. J’ajouterai que ce grand professeur de droit de l’Université de Montréal chérissait son université, qu’il fréquentait encore dans ses dernières années. Nous nous souviendrons de lui.»

-Daniel Jutras, recteur de l’Université de Montréal (X)