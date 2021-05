Voie de contournement de Lac-Mégantic: l’objectif reste 2023, assure Ottawa

OTTAWA — Le gouvernement fédéral demeure engagé à compléter la voie de contournement de Lac-Mégantic en 2023, tel que prévu, mais n’est pas en mesure d’offrir des garanties aux citoyens qui l’attendent depuis près de huit ans. Le Canadien Pacifique (CP), lui, continue de dire que ce scénario est peu probable.

Jeudi, le ministre des Transports, Omar Alghabra, et sa secrétaire parlementaire, Soraya Martinez Ferrada, étaient appelés à se prononcer là-dessus en marge d’une conférence de presse sur la sécurité ferroviaire.

Mme Martinez Ferrada a soutenu que son gouvernement travaille en étroite collaboration avec CP, Lac-Mégantic et les municipalités avoisinantes afin de respecter le calendrier prévu.

«Puis au fur et à mesure que le processus va se dérouler, on va pouvoir nous assurer aussi que le projet va se terminer à temps et c’est l’engagement qu’on va prendre tout en ne faisant aucun compromis sur la sécurité ou l’environnement», a-t-elle ajouté.

Le ministre Alghabra a dit vouloir rassurer la mairesse de Lac-Mégantic et les résidants que son gouvernement est «engagé à 100 %» à compléter le projet de voie de contournement en 2023.

Du côté de CP, on continue de dire que cet échéancier ne sera pas possible si la construction commence au printemps 2022 comme prévu. La «seule solution réaliste» serait de devancer les travaux à cet automne, estime la porte-parole Stacy Patenaude.

«Pour ce faire, le gouvernement devra être prêt à terminer rapidement l’acquisition des terrains, à supprimer l’application du long processus d’approbation réglementaire habituel, et à accepter tous les risques financiers du déroulement simultané des phases d’ingénierie et de construction», a-t-elle énuméré dans un courriel.

«Les principales contraintes sur le calendrier sont des facteurs que seul le gouvernement peut résoudre», a poursuivi Mme Patenaude.

Le ministre Alghabra n’a pas voulu commenter les négociations en cours avec CP.

La semaine dernière, Transports Canada a publié un communiqué de presse pour faire le point sur l’avancement du projet. Le ministère a fait valoir que des travaux d’ingénierie avaient été effectués dans le but d’assurer la relocalisation des activités ferroviaires au parc industriel.

Il est prévu que la phase des plans et devis, en collaboration avec CP, débute dans les prochaines semaines. Des négociations avec les propriétaires concernés en vue de l’acquisition des terrains commenceront sous peu et ils auront droit à une séance d’information virtuelle pour répondre à leurs questions.

Transports Canada prévoit que la phase de construction de la voie de contournement va débuter au printemps 2022, le temps d’obtenir les autorisations réglementaires nécessaires.