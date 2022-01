Voie maritime du Saint-Laurent: hausse du transport malgré le déclin des céréales

MONTRÉAL — La Corporation de gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent rapporte que le transport a progressé l’année dernière grâce à la demande de produits manufacturés et de matériaux de construction, en dépit de la baisse de 20 % du transport de céréales.

La corporation sans but lucratif précise que le transport de 10,6 millions de tonnes de céréales en 2021 a fait suite aux récoltes inférieures de l’ouest du Canada et du centre des États-Unis en raisons des sécheresses survenues dans ces régions.

Les transports d’acier et d’aluminium ont rebondi après une année 2020 difficile. Les livraisons d’hydrocarbures et de produits chimiques ont progressé d’environ 5 % après avoir reculé lors de la première année de la pandémie de COVID-19, tout comme celles de potasse et de béton.

À l’exception des céréales, le tonnage total a augmenté de 13 % lors de la saison de navigation qui s’est étendue du 12 mars au 10 janvier derniers.

Le chef de la direction de la Chambre de commerce maritime, Bruce Burrows, signale que la voie maritime a pu être à l’abri des difficultés mondiales éprouvées par le monde du transport à cause des ruptures de chaînes d’approvisionnement. Celles-ci ont davantage pénalisé le transport par conteneurs qui ne constitue qu’une faible proportion du transport maritime sur le Saint-Laurent à l’ouest de Montréal.

La Corporation de gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent affirme que le réseau Grands Lacs-Voie maritime du Saint-Laurent représente 30 % de l’activité économique et de l’emploi du Canada et des États-Unis. La voie maritime s’étend sur plus de 300 kilomètres entre Montréal et le Lac Érié et comprend 15 écluses, 13 au Canada et deux aux États-Unis.