Voies ferrées bloquées: la Police provinciale de l’Ontario demeure prudente

BELLEVILLE, Ont. — Une poignée de manifestants continuaient vendredi de bloquer un tronçon clé des chemins de fer dans l’est de l’Ontario, alors que la Police provinciale fait face à une pression politique croissante pour les déloger.

Des policiers sont sur les lieux de l’occupation en territoire mohawk de Tyendinaga, près de Belleville, en Ontario, mais sont garés loin des voies ferrées où campent des manifestants depuis plus d’une semaine.

Les manifestants sont solidaires des chefs héréditaires de la première nation des Wet’suwet’en, qui s’opposent à un important projet de gazoduc qui traverserait leur territoire ancestral dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique.

Une injonction du tribunal, prononcée la semaine dernière en Ontario, ordonne aux manifestants d’abandonner leur moyen de pression, qui paralyse maintenant le transport de passagers et de marchandises dans une grande partie du pays. Le CN et Via Rail ont annoncé jeudi la fermeture de tout leur réseau dans l’est du Canada.

La Police provinciale de l’Ontario (OPP) affirme qu’elle communique avec les manifestants dans le but de résoudre la situation de manière pacifique, en suivant un cadre mis en place pour gérer les conflits potentiels avec les communautés autochtones. Un porte-parole de l’OPP affirme que le pouvoir discrétionnaire exercé par la police ne doit pas être confondu avec un laxisme dans l’application de la loi.