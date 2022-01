Vol 752:l’Iran ignore une autre échéance pour négocier avec les familles des victimes

OTTAWA — L’Iran a ignoré une autre échéance fixée par le Canada et ses alliés pour négocier un règlement pour les familles des personnes tuées lorsque son armée a abattu un avion transportant des passagers il y a deux ans.

Et ce n’est pas une surprise pour le porte-parole des familles et des proches des 176 personnes tuées le 8 janvier 2020, lorsque les Gardiens de la révolution iraniens ont abattu le vol 752 opéré par Ukraine International Airlines.

Les 176 personnes à bord sont mortes, dont 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents, ainsi que des ressortissants de la Grande-Bretagne, de l’Ukraine, de l’Afghanistan et de la Suède.

La coalition de pays, qui s’appelle le Groupe international de coordination et d’intervention pour les victimes du vol PS752, avait donné le mois dernier à l’Iran la date limite du 5 janvier pour venir à la table des négociations et négocier l’indemnisation des proches des victimes.

Mais l’Iran n’a pas répondu à l’appel, ce qui s’inscrit dans une tendance qui a vu la coalition de pays et les autorités internationales de l’aviation faire face à de nombreux blocages pour mener l’enquête et s’assurer d’une reddition de comptes de la part des responsables.

Hamed Esmaeilion, dont la femme et la fille de neuf ans ont péri dans la tragédie, a demandé au Canada et à ses alliés de saisir l’Organisation de l’aviation civile internationale pour qu’elle prenne des mesures plus énergiques à l’égard de l’Iran.