Vol d’Air Canada entre Montréal et Halifax le 24 février: risque de COVID-19

HALIFAX — Les autorités de la Santé publique de la Nouvelle-Écosse avisent les voyageurs qui se sont déplacés par avion il y a neuf jours entre Montréal et Halifax qu’il existe un risque qu’ils aient été exposés à la COVID-19.

Les autorités précisent qu’il s’agit du vol 7560 d’Air Canada qui est parti de Montréal le 24 février et qui s’est posé à Halifax quelques heures plus tard.

Il est demandé aux passagers qui prenaient place dans les rangées 20 à 26, sur les sièges C, D et F de cet appareil de subir dès que possible un test de dépistage de la COVID-19.

Tous les autres passagers de cet avion doivent se maintenir en quarantaine. Il est possible qu’ils développent des symptômes du coronavirus d’ici le 10 mars.