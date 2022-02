Vol de catalyseurs: arrestation du patron d’une entreprise de recyclage à Montréal

MONTRÉAL — La police a rapporté mardi qu’elle avait procédé six jours plus tôt à l’arrestation du responsable d’une entreprise de recyclage de métaux du nord-est de Montréal pour sa participation présumée à un réseau de vol et de recel de catalyseurs de véhicules, un fléau au Québec depuis plus d’un an.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) précise que des perquisitions menées dans les bureaux de l’entreprise située dans l’arrondissement Saint-Léonard ainsi qu’à la résidence du suspect âgé de 28 ans ont notamment permis de mettre la main sur une somme de près de 260 000 $ en argent comptant.

Selon les enquêteurs du SPVM, le modus operandi du suspect appréhendé aurait consisté à acheter des catalyseurs volés à différents individus pour ensuite les revendre en vrac à fort prix pour leurs composantes.

Le suspect comparaîtra en cour au Palais de justice de Montréal dans les prochaines semaines. De son côté, la police se dit déterminée à poursuivre l’enquête et à identifier d’autres suspects impliqués dans ce réseau.

Le catalyseur est une pièce du système d’échappement des automobiles qui contient des métaux recherchés par les voleurs qui n’ont pas besoin de beaucoup de temps pour le retirer. Pour les automobilistes, il s’agit toutefois d’une pièce qui coûte cher à remplacer.

Le catalyseur contient notamment du palladium, du rhodium et du platine.