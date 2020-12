Vol et saccage à la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud: bénévoles trouvés

LONGUEUIL, Qc — Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) signale mercredi que les gens ont été nombreux à répondre à l’appel au bénévolat pour remettre en ordre l’entrepôt de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud (GGMRS) qui a été saccagé et dévalisé par des voleurs tard lundi soir, dans l’arrondissement Greenfield Park.

Pour sa part, la population est encore invitée à contribuer en faisant des dons en ligne au www.guignoleerivesud.org/dons.

La Guignolée des Médias de la Rive-Sud encourage l’usage du mécanisme fourni par PayPal afin de compléter les transactions en ligne parce qu’elle le juge sécuritaire et parce que pour les organismes de charité, les taux de PayPal sont les plus bas et que par conséquent, plus d’argent se rend aux bénéficiaires.

Des denrées peuvent aussi être apportées à l’entrepôt situé sur la rue Auguste. Il faut toutefois prendre rendez-vous au préalable, par téléphone, en composant le 514-993-2657. La distribution de denrées se poursuivra jusqu’au 11 janvier auprès de 23 organismes d’aide aux démunis.

La GGMRS bénéficie d’un prêt de locaux sur la rue Auguste pour entreposer son inventaire. L’organisme doit cependant quitter les lieux avant le 15 janvier.

Le président et fondateur de l’organisme, Jean-Marie Girard, raconte que des boîtes de denrées ont été volées, de même que des boîtes de couches de bébé, des boîtes de bonbons, des boîtes de produits sanitaires, des produits pharmaceutiques et un four à micro-ondes.

De nombreuses boîtes ont également été éventrées et leur contenu a été répandu sur le sol, laissant une scène de désolation.

Le SPAL demande à toute personne détenant de l’information sur cette affaire qui a ému la population à communiquer avec la ligne Info-Azimut au 450-646-8500.