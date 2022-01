Vol PS752:le Canada et ses alliés accusent l’Iran d’ignorer les familles des victimes

OTTAWA — Le Canada et ses alliés accusent l’Iran d’ignorer les familles des personnes tuées lorsque son armée a abattu un avion de ligne il y a deux ans en refusant de négocier un règlement.

La condamnation conjointe du Canada, de la Grande-Bretagne, de la Suède et de l’Ukraine intervient après que l’Iran a ignoré la date limite de mercredi fixée par la coalition de pays pour négocier un règlement pour la catastrophe du 8 janvier 2020, qui a vu les Gardiens de la révolution iraniens abattre le vol 752 d’Ukraine International Airlines.

La ministre des Affaires étrangères Melanie Joly et ses homologues qualifient ce refus de l’Iran d’«affront» aux proches des 176 personnes à bord qui ont été tuées dans l’avion, dont 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents, ainsi que des ressortissants britanniques, ukrainiens, afghans et suédois.

Le groupe dit qu’il a essayé à plusieurs reprises de négocier avec l’Iran mais qu’il juge maintenant que ces efforts sont vains. Il suivra donc d’autres voies du droit international.

La coalition de pays, appelée Groupe international de coordination et d’intervention, avait fixé le mois dernier au 5 janvier la date limite pour que l’Iran vienne à la table de négociation et tente de s’entendre sur une indemnisation pour les proches des victimes.

Hamed Esmaeilion, dont l’épouse et la fille de neuf ans sont décédées dans la tragédie, a déclaré que le comportement de l’Iran n’était pas une surprise et a appelé le Canada et ses alliés à saisir l’Organisation de l’aviation civile internationale pour une action plus agressive envers l’Iran.