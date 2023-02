Vol qualifié dans un dépanneur: des suspects arrêtés après une poursuite de 10km

SAINT-CALIXTE, Qc — Les suspects d’un vol qualifié commis dans un dépanneur de Lanaudière ont été arrêtés au terme d’une poursuite policière sur une dizaine de kilomètres.

Des policiers de la MRC de Montcalm de la Sûreté du Québec (SQ) ont répondu à un appel, vers 3 h 45 dimanche matin, pour un vol qui était en cours dans un commerce de la route 335 à Saint-Calixte. À l’approche des lieux, ils ont rapidement localisé un camion cube «suspect», qui de toute évidence cherchait à fuir les policiers.

«Une poursuite a été déclenchée et s’est étalée sur une dizaine de kilomètres, entre Saint-Calixte et Saint-Lin. Le véhicule suspect est passé sur un tapis à clous et a dû s’immobiliser», a raconté la sergente Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Les objets dérobés lors du cambriolage et leur valeur n’ont pas été précisés.

«Trois suspects ont été arrêtés. Actuellement, ils sont détenus et vont être interrogés. Ils devraient comparaître pour faire face à des chefs d’accusation de vol qualifié, de fuite et d’agression armée», a précisé la sergente Dorsainville.

Quant à l’employé qui était présent lors du vol qualifié au dépanneur, ce dernier n’a pas été blessé.

«Des enquêteurs sont sur place présentement et le service de l’identité judiciaire également qui procède à l’analyse de la scène», a souligné la porte-parole de la SQ.

L’enquête de la Sûreté du Québec se poursuit.