Voleurs, pris en flagrant délit, arrêtés après une poursuite policière sur 25 km

SAINT-HYACINTHE, Qc — Un quatuor de voleurs pris en flagrant délit à Saint-Hyacinthe a été arrêté par les policiers après une poursuite policière qui s’est terminée environ 25 kilomètres plus loin.

Ces derniers ont été surpris par la propriétaire du véhicule qu’ils tentaient de subtiliser à sa sortie d’un établissement de loisirs de la rue Martineau, peu après 18 h 30, mercredi.

«Après d’être fait surprendre, les quatre personnes ont immédiatement pris la fuite à bord d’un véhicule en direction de l’autoroute 20. Rapidement, les policiers de la Sûreté du Québec ont localisé le véhicule, mais à l’activation de la sirène et des gyrophares le conducteur refusait de s’immobiliser», a affirmé la sergente Marythé Bolduc, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

À la hauteur de la sortie 112 à Beloeil, le véhicule des fuyards a cependant fait une sortie de route.

«Les quatre personnes qui prenaient place à bord, donc les quatre suspects, ont été transportées au centre hospitalier pour des blessures mineures», a indiqué la sergente Bolduc qui a précisé qu’on ne craint pas pour leur vie.

Les suspects _ trois hommes âgés de 19, 20 et 27 ans, ainsi qu’une femme âgée de 30 ans _ devaient être interrogés par les policiers. Ils pourraient faire face à plusieurs chefs d’accusation.

«On parle de trois hommes et d’une femme qui pourraient non seulement faire évidemment face à une accusation de tentative de vol de véhicule, mais aussi pour le conducteur de conduite dangereuse et fuite», a précisé la sergente Bolduc.

L’enquête de la SQ se poursuit.