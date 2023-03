Volkswagen ouvrira une usine de production de batteries pour VÉ en Ontario

MONTRÉAL — Une filiale de Volkswagen établira une usine de production de batteries pour véhicules électriques à St. Thomas, en Ontario.

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie du Canada, François-Philippe Champagne, a profité de sa présence à l’événement IMPULSION, le Sommet international des transports électriques et intelligents (TEI) qui se tient jusqu’à mercredi au Palais des congrès de Montréal, pour en faire l’annonce.

«Plus tôt aujourd’hui, Volkswagen a annoncé qu’elle avait choisi St. Thomas, en Ontario, au Canada, pour établir sa toute première usine de production de batteries outre-mer. Il s’agit là d’un important vote de confiance envers le Canada et l’Ontario ainsi qu’envers nos efforts conjoints pour faire du pays et de la province des chefs de file mondiaux de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques», ont indiqué, dans une déclaration commune, le ministre Champagne et le ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce de l’Ontario, Vic Fedeli.

Selon Innovation, Sciences et Développement économique Canada, le Canada et l’Ontario ont attiré plus de 17 milliards $ en investissements par des constructeurs automobiles et des fournisseurs de batteries pour véhicules électriques et de composantes de batteries depuis 2020.