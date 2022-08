Vols gratuits: seulement 800 des 10 000 Ukrainiens ont pu s’inscrire

OTTAWA — L’initiative annoncée en avril par le gouvernement fédéral pour fournir à des Ukrainiens fuyant la guerre des vols gratuits vers le Canada n’a jusqu’à présent permis qu’à 800 personnes de s’inscrire pour en bénéficier, soit une mince fraction des 10 000 billets promis.

Une première tranche d’inscription pour ces vols payés au moyen de dons en points Aéroplan a été lancée en juin pour 500 Ukrainiens. Depuis, l’organisation chargée de la logistique du programme, Miles4Migrants, n’a ouvert l’inscription qu’à 300 personnes supplémentaires, un peu plus tôt cette semaine. Parmi les 500 Ukrainiens inscrits dans la première ronde de 500 places, 385 ont pu réserver leur vol, a précisé l’organisme caritatif à La Presse Canadienne.

Miles4Migrants a indiqué qu’il prévoit rendre disponibles 300 nouveaux billets chaque deux semaines et qu’il compte garder cette cadence à court terme. Appelé à indiquer à quelle date il a l’intention d’ouvrir les inscriptions à un plus grand nombre de personnes, l’organisme n’a pas répondu.

«Nous croyons que de rendre disponibles 300 billets chaque deux semaines nous permettra d’offrir la meilleure expérience aux passagers, en nous basant sur nos ressources existantes», a justifié le cofondateur de l’organisation, Andy Freedman, dans une déclaration écrite.

«Nous espérons augmenter ce nombre à l’avenir en fonction de facteurs tels que la fin de la saison estivale de voyages, l’augmentation de la disponibilité de vols et une documentation de voyage appropriée pour les passagers», a-t-il ajouté.

Questionné sur le fait que seules 300 personnes peuvent s’inscrire chaque deux semaines plutôt que 500 dans la première ronde survenue en juin, Miles4Migrants a répondu avoir revu le nombre à la baisse après avoir «beaucoup appris sur le processus opérationnel et les efforts requis pour gérer la réservation de vols de (chacun) individuellement».

Miles4Migrants s’occupe de la logistique d’un partenariat annoncé par Ottawa avec Air Canada et des organismes caritatifs tels que la Fondation Shapiro. L’initiative a pour but de financer, au moyen d’une collecte de fonds en points Aéroplan et en argent, le transport en avion de 10 000 Ukrainiens souhaitant gagner le Canada.

Seuls les ressortissants ukrainiens qui ont déjà en main un permis de séjour au Canada, comme en vertu de l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine (AVUCU), sont admissibles.

L’AVUCU offre une résidence temporaire de trois ans au Canada à des Ukrainiens et aux membres de leur famille immédiate. Selon les plus récentes données publiées par le gouvernement fédéral, 276 338 personnes ont reçu un permis de séjour en vertu de ce programme.

Toujours selon les statistiques d’Ottawa, un peu plus de 67 600 Ukrainiens sont arrivés au Canada depuis janvier dernier. Ils ont pu se rendre par leurs propres moyens tandis qu’approximativement 900 ressortissants ont pu monter à bord de trois vols nolisés par le gouvernement de Justin Trudeau.