Voyages: le dépistage plutôt que l’interdiction, dit un spécialiste

OTTAWA — Un spécialiste des maladies infectieuses de l’Ontario affirme qu’il existe des preuves que le dépistage de tous les voyageurs avant et après leur arrivée au Canada identifierait la plupart des cas de COVID-19 entrant au pays.

Le Dr Zain Chagla a déclaré que les interdictions de voyager affectant uniquement certains pays s’appuient sur de l’opportunisme politique, et non sur la science.

Il rappelle le début de la pandémie, lorsque les politiques de voyage du Canada ciblaient la Chine et l’Iran, et que la COVID-19 est rapidement entrée au Canada en provenance des États-Unis et de l’Europe occidentale.

M. Chagla précise qu’Omicron se propage déjà dans plusieurs pays non visés par l’interdiction de voyager au Canada, y compris les États-Unis, qui ne sont même pas encore soumis aux mesures de dépistage resserrées.

Il dit qu’une étude réalisée au Canada à l’automne 2020 a conclu qu’un seul test effectué le jour de l’arrivée des gens a détecté les deux tiers des personnes infectées par la COVID-19.

Un test effectué une semaine plus tard a identifié 25 % des cas supplémentaires alors que seulement 6 % ont été détectés avec un test effectué deux semaines après l’arrivée.