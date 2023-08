Voyageur Aviation étend ses services d’ambulance aérienne au Nouveau-Brunswick

MONTRÉAL — Les services d’ambulance aérienne de Voyageur Aviation seront étendus jusqu’à l’île Grand-Manan au Nouveau-Brunswick.

Le propriétaire de la filiale, la compagnie Chorus Aviation, en a fait l’annonce mercredi. Elle a indiqué que l’élargissement du territoire desservi découle d’une modification du contrat de Voyageur avec Ambulance Nouveau-Brunswick.

Voyageur exploite et assure la maintenance de deux appareils King Air 200, dotés de matériel médical et de sauvetage, pour le compte d’Ambulance Nouveau-Brunswick.

Dans un communiqué, Cory Cousineau, le président de Voyageur Aviation, mentionne que son entreprise est le principal fournisseur de services d’ambulance aérienne au Nouveau-Brunswick depuis 25 ans.

«Tandis que nous poursuivons notre collaboration avec Ambulance Nouveau-Brunswick et le ministère de la Santé pour améliorer les services que nous fournissons à la province, notre équipe continuera d’assurer des services sécuritaires et fiables pour la population du Nouveau-Brunswick et de l’île Grand-Manan», a-t-il déclaré.

Le siège social de Voyageur Aviation est situé à North Bay, en Ontario. Le fournisseur intégré de services d’aviation spécialisés a des activités tant à l’échelle internationale qu’au Canada.