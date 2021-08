Voyageurs vers le Canada: les É.-U. leur demandent de réévaluer leurs projets

MONTRÉAL — Le Département d’État des États-Unis relève d’un cran son niveau d’alerte s’adressant aux citoyens américains qui envisagent de se rendre au Canada.

Dans une note transmise lundi soir, il leur demande de réévaluer leur décision.

Le 9 août dernier, le gouvernement du Canada a rouvert ses frontières aux voyages par voie terrestre non essentiels en provenance des États-Unis, à condition que les gens se présentant aux douanes démontrent qu’ils ont reçu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19.

Le lendemain, le Département d’État avait émis un avis de niveau 2, recommandant la prudence aux voyageurs américains.

Le nouvel avis de niveau 3 leur demandant de réévaluer leurs projets a été transmis alors que les autorités de la santé publique des États-Unis ont qualifié d’élevé le risque d’infection à la COVID-19 au Canada.

Pourtant, environ 61 % des citoyens des États-Unis éligibles à la vaccination contre la COVID-19 ont jusqu’ici reçu leurs deux doses. Au Canada, cette proportion est de près de 75 % chez les personnes âgées de 12 ans et plus.

Le 20 août dernier, le gouvernement des États-Unis a annoncé que les restrictions empêchant les entrées terrestres et maritimes pour les voyages non essentiels en provenance du Canada et du Mexique étaient prolongées jusqu’au 21 septembre prochain afin de minimiser la propagation du virus, notamment du variant Delta.

Le représentant de l’État de New York, Brian Higgins, a réagi à la prolongation des restrictions américaines en disant qu’elles nuisaient aux familles séparées et aux opportunités de reprise économique.