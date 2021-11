VUS-bélier dans la foule lors d’un défilé aux États-Unis: au moins 5 morts, 40 blessés

WAUKESHA, Wis. — Un défilé du père Noël festif et joyeux a tourné au cauchemar dimanche dans le nord des États-Unis lorsqu’un véhicule utilitaire sport (VUS) a surgi de l’extérieur avant d’accélérer et de faucher des des dizaines de participants, faisant au moins cinq morts et quelque 40 blessés.

La tragédie s’est produite à Waukesha, une banlieue de Milwaukee, dans l’État du Wisconsin.

Le chef de la police de Waukesha, Dan Thompson, a annoncé qu’une personne avait été arrêtée, mais on ne sait rien à son sujet et on ignore les motifs de ses gestes. Des enfants pourraient faire partie des victimes.

Des images de scènes d’horreur ont été enregistrées par des caméras de la municipalité et par des téléphones cellulaires de personnes présentes au défilé. Des coups de feu ont été entendus; le chef Thompson a confirmé que la police avait ouvert le feu vers le véhicule-bélier pour tenter de l’arrêter.

C’était la 59e édition annuelle du défilé du père Noël à Waukesha qui a toujours lieu lors de la semaine de l’Action de grâce aux États-Unis.