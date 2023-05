Wagner aurait perdu 20 000 hommes à Bakhmout

KYIV, Ukraine — Le chef de l’armée privée russe Wagner affirme que sa force a perdu plus de 20 000 combattants dans la bataille interminable de Bakhmout. Environ 20 % des 50 000 condamnés russes qu’il a recrutés pour combattre dans cette guerre de 15 mois sont morts dans la ville de l’est de l’Ukraine.

Ce chiffre contraste fortement avec les déclarations de Moscou, qui affirme avoir perdu un peu plus de 6000 soldats dans la guerre, et est supérieur à l’estimation officielle des pertes soviétiques dans la guerre d’Afghanistan, qui s’élevait à 15 000 soldats entre 1979 et 1989. L’Ukraine n’a pas indiqué combien de ses soldats sont morts depuis l’invasion par la Russie en février 2022.

Les analystes estiment que les neuf mois de combat pour Bakhmout ont coûté la vie à des dizaines de milliers de soldats, parmi lesquels des condamnés qui auraient reçu peu d’entraînement avant d’être envoyés au front.

L’objectif de la Russie de «démilitariser» l’Ukraine s’est retourné contre elle, car l’armée de Kyiv s’est renforcée grâce aux armes et à l’entraînement fournis par ses alliés occidentaux, a déclaré le chef de Wagner, Evgueni Prigojine, dans un entretien publié mardi avec Konstantin Dolgov, un stratège politique pro-Kremlin.

M. Prigozhin a également déclaré que les forces du Kremlin avaient tué des civils pendant la guerre, ce que Moscou a toujours nié avec véhémence.

M. Prigozhin, un riche homme d’affaires lié de longue date au président russe Vladimir Poutine, est connu pour ses fanfaronnades, souvent agrémentées d’obscénités, et a déjà fait des déclarations invérifiables, dont certaines sur lesquelles il s’est ensuite rétracté.

Au début du mois, ses porte-parole ont publié une vidéo dans laquelle on le voit crier, jurer et pointer du doigt une trentaine de corps en uniforme gisant sur le sol, affirmant qu’il s’agit de combattants de Wagner morts en une seule journée. Il a affirmé que le ministère russe de la Défense avait privé ses hommes de munitions et a menacé d’abandonner le combat pour Bakhmout.

Il a également déclaré dans l’interview de mardi qu’il était possible que la contre-offensive prévue par Kyiv dans les semaines à venir, avec le soutien continu de l’Occident, puisse pousser les forces russes hors du sud et de l’est de l’Ukraine, ainsi que de la Crimée annexée.

«Un scénario pessimiste : les Ukrainiens reçoivent des missiles, ils préparent des troupes et, bien sûr, ils poursuivront leur offensive et essaieront de contre-attaquer, a-t-il dit. Ils attaqueront la Crimée, ils essaieront de faire sauter le pont de Crimée (vers le continent russe), ils couperont (nos) lignes d’approvisionnement. Par conséquent, nous devons nous préparer à une guerre dure.»

L’état-major ukrainien a déclaré mercredi que des «combats intenses» se poursuivaient à l’intérieur de Bakhmout, quelques jours après que la Russie ait déclaré avoir complètement capturé la ville dévastée.

Bakhmout se trouve dans la province de Donetsk, l’une des quatre provinces que la Russie a illégalement annexées l’automne dernier et qu’elle ne contrôle que partiellement.

Le chef des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, a dit que les forces de Kyiv «poursuivent leur opération défensive» à Bakhmout et ont remporté des «succès» non spécifiés à la périphérie de la ville. Il n’a pas donné d’autres détails.

Les responsables ukrainiens ont insisté sur le fait que la bataille pour Bakhmout n’était pas terminée.

Drones abattus

Par ailleurs, les forces russes ont abattu «un grand nombre» de drones dans la région de Belgorod, dans le sud de la Russie, a déclaré un responsable local mercredi, un jour après que Moscou ait annoncé que ses forces ont écrasé un raid transfrontalier dans la région en provenance de l’Ukraine.

Les drones ont été interceptés dans la nuit au-dessus de la province, a précisé le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, dans un message sur Telegram. Il a ajouté que personne n’avait été blessé, mais que des bâtiments administratifs, des immeubles résidentiels et des voitures avaient été endommagés.

Les autorités ukrainiennes n’ont pas fait de commentaire dans l’immédiat.

La veille, la Russie a déclaré avoir repoussé l’une des plus graves attaques transfrontalières de la guerre. Le ministère de la Défense a indiqué que plus de 70 assaillants avaient été tués au cours d’une bataille dans la région de Belgorod qui a duré environ 24 heures. Il n’a pas fait mention de victimes russes.

Douze civils locaux ont été blessés lors de l’attaque, selon les autorités, et une femme âgée est décédée lors de l’évacuation.

Les détails de l’incident dans cette région rurale, située à environ 80 kilomètres au nord de la ville de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine, et loin des lignes de front de la guerre qui dure depuis près de 15 mois, ne sont pas clairs.

Moscou a imputé l’incursion qui a débuté lundi à des saboteurs militaires ukrainiens. Kyiv l’a décrite comme un soulèvement de partisans russes contre le Kremlin. Il est impossible de concilier les deux versions, de dire avec certitude qui est à l’origine de l’attaque et d’en déterminer les objectifs.

La région est un centre militaire russe qui abrite des dépôts de carburant et de munitions. Les autorités moscovites ont refusé de préciser le nombre d’assaillants impliqués dans l’attaque ou de commenter les raisons pour lesquelles les efforts déployés pour maîtriser les assaillants ont été si longs.

La région de Belgorod, tout comme la région voisine de Briansk et d’autres zones frontalières, a été le théâtre de débordements sporadiques de la guerre, que la Russie a déclenchée en envahissant l’Ukraine en février 2022.

Au moins trois civils sont morts et 18 autres ont été blessés en Ukraine mardi et dans la nuit, a rapporté mercredi le bureau présidentiel ukrainien, y compris dans la région méridionale de Kherson où deux personnes âgées ont péri dans des frappes aériennes.

Don du Japon

Le Japon a organisé mercredi une cérémonie marquant son projet de don d’une centaine de véhicules militaires à l’Ukraine, Tokyo cherchant à fournir des équipements susceptibles d’avoir une utilisation militaire plus large que ses précédentes livraisons de casques et de combinaisons de protection contre les matières dangereuses.

Ce don, qui comprend également 30 000 rations alimentaires, intervient alors que le gouvernement japonais cherche à assouplir sa politique de transfert d’équipements militaires dans le cadre d’une nouvelle politique de sécurité nationale qui confère à l’armée un rôle plus offensif, rompant ainsi avec le principe d’autodéfense qui prévalait après la Seconde Guerre mondiale.

Le Japon a fourni à l’Ukraine des gilets pare-balles, des casques, des masques à gaz, des combinaisons de protection, des petits drones et des rations alimentaires depuis le début de l’invasion russe l’année dernière.

Les véhicules comprennent des camions d’une demi-tonne, des véhicules à grande mobilité et des véhicules de manutention, a indiqué le gouvernement. L’Agence pour l’acquisition, la technologie et la logistique a déclaré que les détails, y compris le nombre exact de véhicules et le calendrier de leur livraison, sont en cours de finalisation.

Le Japon a versé plus de 7 milliards $ US à l’Ukraine. Il a également accueilli plus de 2000 Ukrainiens déplacés et les a aidés à se loger et à trouver un emploi et une formation, ce qui est rare dans un pays connu pour sa politique d’immigration stricte.