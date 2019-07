Walmart Canada présente un programme de formation pour personnes handicapées

LAVAL, Qc — Walmart Canada annonce mardi la mise sur pied d’un nouveau programme à l’intention des personnes présentant un trouble du développement, notamment en offrant des rémunérations à des stagiaires.

L’initiative est présentée une quinzaine de mois après que le détaillant ait mis fin à son programme d’embauche de personnes handicapées. La décision avait soulevé un tollé et quelques jours après que des employés handicapés aient été mises à pied, Walmart avait fait marche arrière en annonçant leur réembauche.

Devant la catastrophe de relations publiques qui se dessinait, le géant du détail avait ajouté qu’il travaillerait à trouver de nouveaux arrangements qui offriraient du soutien aux participants, ajoutant qu’ils pourraient inclure la possibilité d’embaucher directement ces personnes handicapées.

Le programme dont il est question mardi prévoit pour tous les participants actuels une occasion de stage rémunérée ou une occasion de stage bénévole, avec possibilité de renouveler le contrat. Ces options seront possibles avec l’appui des écoles, des établissements de soins de santé et de services sociaux et des organismes à but non lucratif qui s’occupent de ces personnes handicapées.

Les nouveaux participants se joignant au programme en remplacement de participants actuels se verront offrir une occasion de stage rémunérée avec un contrat renouvelable. Dans les cas de stages bénévoles avec un contrat, celui-ci pourra être renouvelé une fois, pour un maximum de deux ans, permettant ainsi à ces nouveaux participants d’acquérir de nouvelles compétences.

Josée Monette, vice-présidente, Ressources humaines, chez Walmart Canada, croit qu’il s’agit d’un programme bonifié mieux adapté à la réalité des personnes ayant un trouble du développement afin de leur offrir un environnement d’intégration sociale.