Walmart: lancement du service de livraison d’épicerie en ligne à Montréal

MONTRÉAL — Walmart Canada annonce jeudi le lancement de son service de livraison d’épicerie en ligne pour ses clients de Montréal.

Le géant du commerce au détail explique que ses clients peuvent ainsi magasiner en ligne ou à partir d’une application et passer leurs commandes. Des employés sélectionneront et emballeront les articles choisis et transmettront les détails de la commande au partenaire responsable des livraisons.

Ce dernier passera chercher les commandes en succursale avant de les livrer aux clients durant la plage horaire demandée.

Walmart Canada précise que les commandes d’épicerie peuvent être livrées aux clients le jour suivant ou peuvent être planifiées jusqu’à 21 jours à l’avance.

La préparation et la livraison de l’épicerie en ligne est offerte à 9,97 $ pour les commandes d’épicerie d’au moins 50 $ avant les taxes. Une offre promotionnelle de lancement est offerte jusqu’au 30 novembre prochain.