Wanda Robson, sœur de Viola Desmond, qui a perpétué sa mémoire, est décédée

SYDNEY, N.-É. — Wanda Robson, la sœur cadette de la défunte militante des droits civiques Viola Desmond, est décédée à l’âge de 95 ans.

Son mari, Joe Robson, a confirmé lundi que Mme Robson était décédée dimanche au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse.

Mme Robson, qui vivait à North Sydney, a joué un rôle déterminant dans la sensibilisation du public à l’héritage de sa sœur en matière de droits civiques au Canada. Viola Desmond avait été emprisonnée en 1946 pour s’être assise dans une section réservée aux Blancs d’un cinéma de New Glasgow.

Grâce aux efforts de Mme Robson pour perpétuer la mémoire de sa sœur, l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse a gracié à titre posthume Viola Desmond en 2010 – près de 64 ans après son emprisonnement.

Militante à part entière, Mme Robson a été nommée à l’Ordre de la Nouvelle-Écosse, en décembre, à titre de «pilier de la communauté afro-néo-écossaise». En 2004, à l’âge de 77 ans, elle avait obtenu un baccalauréat ès arts de l’Université du Cap-Breton. Elle a également écrit en 2010 un livre, «Sister to Courage», qui relatait le récit de sa propre vie.

En avril 2010, elle avait assisté à une cérémonie à l’Assemblée législative au cours de laquelle sa sœur Desmond, décédée 45 ans plus tôt, en 1965, avait reçu les excuses officielles et le pardon de la province pour son arrestation en novembre 1946.

Mme Robson admettait alors qu’il lui avait fallu des années pour réaliser l’importance historique du geste posé par son aînée de 13 ans. Sa «mission de mémoire» avait commencé en 2000 pendant un cours à l’université sur les relations raciales, qui se penchait justement sur l’«affaire Desmond». «Le professeur (…) m’a fait raconter à la classe l’histoire de Viola, et c’est devenu ma mission», a-t-elle déclaré.

Dans un tweet, lundi, l’Institut de formation Delmore Buddy Daye de Halifax, qui s’occupe des problèmes d’éducation des Afro-Néo-Écossais, a souligné la perte d’une «belle âme et d’un esprit puissant».

Le premier ministre, Justin Trudeau, a salué cette «écrivaine, militante et défenseure de droits», qui a «suscité une prise de conscience aux contributions de sa sœur aux droits civiques des Canadiens», qui «a rendu ce pays plus équitable», écrit-il sur Twitter. «Elle laisse un héritage immense, et mes pensées accompagnent ceux qui pleurent sa perte.»