Washington: entretiens jeudi entre Joe Biden et son homologue Emmanuel Macron

WASHINGTON — Le président de la France, Emmanuel Macron, poursuit sa visite à Washington jeudi, son agenda prévoyant notamment une rencontre avec son homologue des États-Unis Joe Biden au bureau ovale et un dîner d’État en soirée pour quelque 350 invités.

La visite du président Macron est une célébration de la relation de longue date entre les États-Unis et la France, mais il en profite néanmoins pour critiquer certains aspects de la loi sur le climat signée par le président américain. Il la voit comme une mauvaise affaire pour l’Europe.

Mercredi, Emmanuel Macron a indiqué que lui et d’autres dirigeants européens restaient profondément préoccupés par la nouvelle loi qui favorise la technologie de fabrication américaine, y compris les véhicules électriques. Lors d’un déjeuner avec des législateurs américains et à nouveau lors d’un discours à l’ambassade de France, il a déclaré que si les efforts de l’administration Biden pour lutter contre le changement climatique devaient être applaudis, mais que les subventions constitueraient un énorme revers pour les entreprises européennes.

Emmanuel Macron a précisé que « les choix qui ont été faits vont fragmenter l’Occident ».

Déjà, l’Union européenne (UE) s’est dite préoccupée par le fait que les crédits d’impôt de la loi sur le climat, y compris ceux visant à encourager les Américains à acheter des véhicules électriques, seraient discriminatoires à l’encontre des producteurs européens et enfreindraient les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Les responsables de l’administration Biden ont répliqué que la législation aide grandement les États-Unis à atteindre les objectifs mondiaux de lutte contre le changement climatique. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a fait valoir que la législation offrirait également de nouvelles opportunités aux entreprises françaises et à d’autres en Europe.

Lors de leur rencontre de jeudi au bureau ovale, les présidents Macron et Biden devraient se concentrer en grande partie sur les efforts pour rester unis dans leur réponse à la guerre de la Russie en Ukraine et pour coordonner leur approche. La question de la Chine sera aussi très importante à l’ordre du jour selon ce qu’a dit mercredi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

Mercredi, Emmanuel Macron a rencontré la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, au siège de la NASA à Washington. Le président français a aussi fait une halte au cimetière d’Arlington, en Virginie, et plus tard, avec son épouse Brigitte, il a eu un dîner privé avec Joe Biden et la première dame Jill Biden dans un restaurant du quartier Georgetown, à Washington.