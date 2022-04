Washington promet de remuer «ciel et terre» pour armer l’Ukraine

TORETSK, Ukraine — La Russie a pilonné l’est de l’Ukraine mardi, au moment où le secrétaire américain à la Défense promettait de «continuer à remuer ciel et terre» pour obtenir à Kyiv les armes dont elle a besoin pour repousser la nouvelle offensive, alors même que Moscou avertissait qu’un tel soutien risquait d’élargir la guerre.

Deux mois après le début du conflit dévastateur, les armes occidentales ont déjà aidé l’Ukraine à bloquer l’invasion russe ― mais ses dirigeants ont prévenu qu’ils avaient besoin d’encore plus de soutien rapidement.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que l’aide était en route, alors qu’il convoquait une réunion de responsables d’environ 40 pays à la base aérienne américaine de Ramstein en Allemagne pour promettre plus d’armes. L’Allemagne a annoncé qu’elle ouvrait la voie à la livraison de canons antiaériens Gepard à l’Ukraine.

«Ce rassemblement reflète le monde galvanisé», a lancé M. Austin dans son allocution d’ouverture. Il a ajouté qu’il souhaitait que les responsables quittent la réunion «avec une compréhension commune et transparente des exigences de sécurité à court terme de l’Ukraine, car nous allons continuer à remuer ciel et terre afin de pouvoir y répondre».

Après que la défense féroce des forces ukrainiennes a contrecarré la tentative de la Russie de prendre la capitale ukrainienne au début de la guerre, Moscou affirme maintenant que son objectif est le Donbass, la région industrielle majoritairement russophone de l’est de l’Ukraine. Cette décision a déjà un effet dévastateur sur les civils pris au piège du conflit.

Dans la petite ville de Toretsk, les habitants luttent pour survivre, récupèrent l’eau de pluie pour le nettoyage et la vaisselle et espèrent avec ferveur la fin des combats.

Alors que la bataille potentiellement cruciale pour le Donbass est en cours, les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN se démènent pour acheminer de l’artillerie et d’autres armes lourdes dans cette région à temps pour faire la différence.

La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a indiqué que son gouvernement avait décidé lundi d’autoriser la livraison de canons antiaériens blindés automoteurs Gepard à l’Ukraine, bien qu’elle n’ait pas donné de détails. Le chancelier allemand Olaf Scholz a fait face à des pressions croissantes, y compris au sein de sa coalition gouvernementale, pour approuver l’envoi d’armes lourdes telles que des chars et d’autres véhicules blindés en Ukraine.

M. Austin a également noté mardi que plus de 30 alliés et partenaires se sont joints aux États-Unis pour envoyer une aide à la sécurité à l’Ukraine et plus de 5 milliards $ US d’équipements engagés.

Troisième Guerre mondiale

La réunion en Allemagne intervient après que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, s’exprimant à la télévision russe, ait averti que les armes fournies par les pays occidentaux «seront une cible légitime» et accusé l’OTAN de «verser de l’huile sur le feu» avec son soutien à l’Ukraine, selon une transcription sur le site Web du ministère russe des Affaires étrangères.

M. Lavrov a également mis en garde contre une éventuelle Troisième Guerre mondiale et a déclaré que la menace d’un conflit nucléaire «ne devrait pas être sous-estimée».

Le président russe Vladimir Poutine a cité l’expansion de l’OTAN et le risque que Kyiv puisse rejoindre l’alliance comme raisons de son invasion.

Le ministre britannique des Forces armées, James Heappey, a rejeté les accusations de M. Lavrov d’agression de l’OTAN comme étant «un non-sens total».

Il a précisé que «la raison pour laquelle il y a une guerre en Ukraine en ce moment est que la Russie a franchi les frontières d’un pays souverain et a commencé à envahir son territoire».

M. Heappey a également déclaré que la Russie prenait des décisions militaires «malavisées» et concédait des avantages tactiques en raison du désir de M. Poutine d’obtenir une sorte de victoire d’ici le 9 mai, lorsque la Russie commémorera sa victoire lors de la Deuxième Guerre mondiale.

Au milieu des discussions sur les livraisons d’armes, les efforts diplomatiques pour mettre fin aux combats se sont également poursuivis. Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a rencontré M. Lavrov mardi et a de nouveau appelé à un cessez-le-feu. Le chef de l’ONU doit rencontrer M. Poutine plus tard.

Ailleurs, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Mariano Grossi, s’est rendu à la centrale nucléaire de Tchornobyl pour livrer des équipements, effectuer des évaluations radiologiques et restaurer les systèmes de surveillance après que des chars et des troupes y aient remué un sol hautement contaminé dans les premières heures de l’invasion russe en février. Sa visite intervient à l’anniversaire de la catastrophe de la centrale en 1986, le pire accident nucléaire au monde.

Sur le terrain

Dans sa dernière évaluation des combats, le ministère britannique de la Défense a fait état d’avancées russes et de violents combats dans la région du Donbass, avec une ville, Kreminna, qui serait tombée après des jours de combats de rue à rue.

L’état-major ukrainien a déclaré que les forces russes avaient bombardé Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays située à l’extérieur du Donbass, et que la ville avait subi des attaques importantes alors que Moscou cherchait à contrôler totalement la région. Les forces ukrainiennes ont riposté dans la région de Kherson au sud.

Un haut responsable militaire russe a indiqué que l’objectif de la Russie était le contrôle total de l’est et du sud de l’Ukraine, ce qui lui donnerait une bande de terre située entre la Russie et la Crimée, dont Moscou s’est emparée en 2014.

Quatre personnes sont mortes et neuf autres ont été blessées lundi dans le bombardement russe de la région de Donetsk dans le Donbass, a déclaré son gouverneur Pavlo Kyrylenko sur Telegram. Il a dit qu’une fille de 9 ans et un garçon de 14 ans figuraient parmi les personnes tuées.

Le conseil municipal et le maire de Marioupol ont annoncé qu’une nouvelle fosse commune avait été identifiée à environ 10 kilomètres au nord de la ville portuaire, qui est la clé de la bataille du Donbass. Le maire Vadym Boychenko a expliqué que les autorités tentaient d’estimer le nombre de victimes. Il s’agissait au moins de la troisième nouvelle fosse commune découverte dans les zones contrôlées par la Russie près de Marioupol au cours de la semaine dernière.

Marioupol a été ravagée par des bombardements et de violents combats de rue au cours des deux derniers mois. La prise de la ville par la Russie, où environ 2000 soldats ukrainiens et quelque 1000 civils auraient trouvé refuge dans une aciérie tentaculaire, priverait l’Ukraine d’un port vital, aiderait à achever le corridor terrestre vers la Crimée et libérerait des troupes pour se redéployer ailleurs dans le Donbass.

Le Royaume-Uni a indiqué croire que 15 000 soldats russes ont été tués en Ukraine depuis le début de l’invasion russe, soit un bilan bien plus lourd que les 1351 morts reconnus par Moscou. Le ministre de la Défense, Ben Wallace, a déclaré que 25 % des unités de combat russes envoyées en Ukraine «ont été rendues non efficaces au combat».

Des responsables ukrainiens ont déclaré qu’environ 2500 à 3000 soldats ukrainiens avaient été tués à la mi-avril.

L’Occident espère que l’augmentation de l’approvisionnement en armes aidera les combattants restants à repousser l’invasion russe.

En ouvrant la réunion en Allemagne, M. Austin a cherché à rassurer Kyiv : «Nous savons, et vous devez savoir, que nous vous soutenons tous et c’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui – pour renforcer l’arsenal de la démocratie ukrainienne.»