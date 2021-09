Weng Wanzhou devrait comparaître devant une cour de New York

WASHINGTON — Développement inattendu dans l’extradition de la directrice financière du géant des télécommunications Huawei: Meng Wanzhou devrait comparaître vendredi devant une cour de New York.

Ce développement juridique pourrait être un tremplin vers la libération de deux Canadiens détenus dans des prisons chinoises, détentions qui sont largement considérées comme des représailles à l’arrestation de Mme Meng par le Canada à la suite d’une demande d’extradition américaine.

Les procureurs américains ont déclaré, dans une lettre à un juge fédéral à New York, qu’ils étaient prêts à résoudre les accusations criminelles contre la directrice financière du géant chinois des communications Huawei.

Le ministère américain de la Justice a demandé l’extradition de Mme Meng en vertu d’accusations de fraude en lien avec des allégations selon lesquelles la société aurait comploté pour éviter les sanctions américaines contre l’Iran.

Mme Meng, fille du fondateur de l’entreprise, a été assignée à résidence à Vancouver dans l’attente d’une éventuelle extradition vers les États-Unis.

Deux citoyens canadiens, Michael Spavor et Michael Kovrig, sont en détention en Chine depuis près de trois ans dans ce que beaucoup voient comme des représailles pour l’arrestation de Mme Meng.

Les responsables du département américain de la Justice refusent de commenter les informations selon lesquelles l’audience de vendredi devrait finaliser un soi-disant accord de poursuites différées qui résoudrait l’affaire et permettrait à Mme Meng de retourner en Chine.

Les autorités judiciaires de la Colombie-Britannique ne confirmeront pas non plus une comparution connexe qui aurait eu lieu plus tard dans la journée, à la suite de l’audience de New York.

Alors que la Chine a publiquement soutenu qu’il n’y avait aucun lien entre l’affaire Meng et l’emprisonnement de MM. Kovrig et Spavor, elle a laissé entendre que si elle était autorisée à être libérée, cela pourrait être favorable aux deux hommes canadiens.

Cong Peiwu, ambassadeur de Chine au Canada, a réitéré ce point de vue dans une entrevue avec La Presse Canadienne plus tôt ce mois-ci.

«Je voudrais suggérer, comme je le souligne toujours, que si la partie canadienne peut prendre des mesures résolues pour corriger son erreur et libérer Mme Meng à une date rapprochée, cela aidera sûrement les relations entre nos deux pays à revenir à la normale», avait dit M. Cong.

M. Kovrig est un ex-diplomate canadien auprès de l’International Crisis Group, une organisation non gouvernementale de consolidation de la paix. M. Spavor est un entrepreneur qui a essayé de forger des liens humains et commerciaux avec la Corée du Nord. Ils ont été arrêtés le 10 décembre 2018, à la suite de l’arrestation de Mme Meng par la GRC neuf jours plus tôt, à la demande des États-Unis, alors qu’elle transitait par l’aéroport de Vancouver.

Plus tôt cette année, MM. Kovrig et Spavor ont tous deux été reconnus coupables d’espionnage devant des tribunaux chinois à huis clos – un processus qui, selon le Canada et des dizaines d’alliés, équivaut à une détention arbitraire pour de fausses accusations dans un système judiciaire fermé sans imputabilité.

La Chine conteste les critiques, accuse le Canada d’être un chien de poche des États-Unis et a demandé à plusieurs reprises la libération immédiate de Mme Meng. La Chine affirme que les États-Unis essaient simplement d’empêcher Huawei d’affirmer sa domination sur le marché international des télécommunications.

M. Spavor a été condamné à 11 ans de prison, ce qui a alimenté les spéculations selon lesquelles il pourrait être simplement expulsé par la Chine. M. Kovrig n’a pas encore été condamné.

Plus tôt ce mois-ci, alors que MM. Kovrig et Spavor marquaient leur 1000e jour dans les prisons chinoises, des marches d’appui ont été organisées à Ottawa, New York, Washington, Bruxelles, Singapour et à travers l’Asie, l’Afrique et l’Amérique latine.

Les marches étaient destinées à reproduire les 7000 pas que M. Kovrig tente de marcher chaque jour dans sa cellule de prison exiguë, un rituel visant à maintenir son bien-être physique et mental.

MM. Spavor et Kovrig ne sont pas autorisés à voir leur famille ou leurs avocats (sauf dans le cas de leurs procès séparés plus tôt cet été) et ont été limités aux visites de diplomates canadiens environ une fois par mois.

Mme Meng a été libérée sous caution, porte un bracelet à la cheville et vit dans des conditions ordonnées par le tribunal dans sa maison fermée, dans un quartier luxueux de Vancouver.

La juge en chef adjointe de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Heather Holmes, a réservé sa décision sur l’extradition de Mme Meng en août, affirmant seulement qu’elle fixerait bientôt une date.

C’était l’aboutissement d’une bataille juridique de près de trois ans menée par les avocats de Mme Meng pour l’empêcher d’être extradée vers les États-Unis pour faire face aux accusations.

Cependant, même si la juge autorisait l’extradition, la décision définitive sur l’extradition de Mme Meng appartiendrait au ministre de la Justice du Canada.